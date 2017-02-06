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توقيف شخص احتال على 128 فتاة في لبنان.. ماذا كان يفعل؟

6
FEBRUARY
2017
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اعلنت المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة في بيان لها انه وبتاريخ 30/1/2017 وفي محلة الاشرفية، ونتيجةً للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكن عناصر مخفر مشتى حسن / فصيلة القبيات في وحدة الدرك الاقليمي بالتنسيق مع شعبة المعلومات وفصيلة الجميزة في وحدة شرطة بيروت وبطريقة محترفة من توقيف احد افراد عصابة تقوم بالاتجار بالاشخاص.

ولفت البيان الى ان الموقوف يدعى م. ج. (مواليد عام 1967، سوري) وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بالاشتراك مع آخرين (العمل جار لتوقيفهم) بالاحتيال على ضحاياه الـ128 فتاة من الجنسية الاثيوبية، حيث كان يقوم بايهامهن واغرائهن بالسفر الى العمل بفنادق في تركيا أو محافظة الشمال ولاسيما ضمن منطقة القبيات، لقاء بدل مالي يتقاضاه منهن.

بعد ذلك يتصل بمكاتب شركات التاكسي في مناطق مختلفة بغية تأمين نقلهن، ثم يعمد الى تلف شريحة الهاتف المستخدمة في خلال الاتصال، ولدى مرورهن على احد الحواجز الامنية في المحافظة المذكورة، يتم توقيفهن لعدم حيازتهن اوراقهن الثبوتية.

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