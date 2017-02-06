بالصور - 5 لبنانيات ضمن لائحة أقوى 10 نساء من أصول عربية

A + A -

في تقرير صحفي تم اختيار 10 نساء أجنبيات من أصول عربية ليكن بين الأقوى نفوذا بحكم طبيعة عملهن أو مناصبهن، وكانت غالبيتهن من لبنان والمغرب، باستثناء اثنتين خرجن على شبه الإجماع هذا.

ووفقا لتصنيف نسخة الشرق الأوسط من فوربس، جاءت نائب محافظ البنك المركزي البريطاني، نعمت شفيق، المعروفة بلقب "مينوش" الأولى بين هؤلاء النساء الأكثر نفوذا. فإن مينوش، ابنة الاسكندرية البالغة من العمر حاليا 54 عاما، أصبحت أصغر نائب لرئيس البنك الدولي، وذلك عندما بلغت السادسة والثلاثين من العمر.

وجاءت البريطانية من أصل لبناني أمل علم الدين، التي ارتبطت بالممثل الأمريكي العالمي المعروف جورج كلوني، الثانية بين أكثر النساء من أصول عربية نفوذا.

وتعمل أمل كلوني، البالغة من العمر 38 عاما، محامية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي.

واحتلت السويسرية من أصل لبناني نائلة حايك، رئيس مجلس إدارة مجموعة "سواتش" والرئيس التنفيذي لـ"هاري وينستون"، المركز الثالث في قائمة النساء من أصل عربي الأقوى نفوذا.

وتولت حايك هذين المنصبين إثر وفاة والدها نيكولا حايك عام 2010، لكنها كانت قد انضمت إلى مجلس إدارة سواتش عام 1995، بحسب فوربس.

وفي المركزين الرابع والخامس جاءت الفرنسيتان من أصل مغربي مريم خمري ونجاة بلقاسم، وشغلت الأولى منصب وزيرة العمل والثانية وزيرة التربية، واحتلت سيدة أفغانستان الأولى رولا غني المركز السادس بين الأكثر نفوذا من النساء ذوات الأصل العربي، وجاءت خلفها مصممة الأزياء الأمريكية من أصل لبناني أيضا ريم عكرا، ثم الكندية من أصل لبناني آية بدير، وهي مؤسسة شركة "ليتل بتس"، ورئيستها التنفيذية.

الإعلامية في سي إن إن هالة غوراني احتلت المركز التاسع، وهي أمريكية من أصل سوري.

وأخيرا، في المركز العاشر، حلت الهولندية من أصل مغربي خديجة عريب، التي تشغل منصب رئيسة البرلمان الهولندي.