خاص - عهد الرئيس عون، عهد النسبيّة والمشاركة، وإلاّ فلبنان نحو مؤتمر تأسيسيّ

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جورج عبيد -

ساد النقاش من جديد حول المؤتمر التأسيسيّ اللبنانيّ وبعضهم أسماه بالمؤتمر التكوينيّ، مصاحبًا للنقاش الحامي حول قانون الانتخابات ومتلازمًا بل متماهيًا معه خلوًّا من أفعال الشرط والتفضيل برؤية واقعية وعادلة، لنبدو أمام سفر تكوين أو سرّ خلق لنظام ينبعث من عدم. في المرحلة السابقة لانتخاب رئيس للجمهوريّة، أرعبت الفكرة بحدّ ذاتها كثيرين، إلى أن قبلوا بمبدأ انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهوريّة، وقد ظنّ بعضهم إلى أنّ الكلام في المؤتمر قد بطل ليتبيّن بأنّه لا يزال ثابتًا في المدى اللبنانيّ، من ضمن انغراسه في المدى المشرقيّ الأوسع، مستولَدًا من رحم التسوية السياسيّة المرتقبة لسوريا. لم تكن الفكرة على الإطلاق عابرة ولا هي مجرّد فكرة بحسب بعض الأوساط المشتركة في تبويب معانيها، بل راسخة بتجلياتها، فيما لبنان تعصف به أزمة نظام ووجود.

وفي حمأة النقاش حول قانون الانتخابات المستعر جدًّا والمعبّر عن استمرار الأزمة، إنكبّ كثيرون على مناقشة ما يطرح من أفكار عبثيّة عند بعضهم، ليصل بعضهم إلى التساؤل التالي: "إذا خيّرنا بين مشروع اللقاء الأرثوذكسيّ ومؤتمر تأسيسيّ للبنان، فما هو الخيار؟ إذا خيّرنا بين النسبية المطلقة مع دوائر صغرى أو كبرى ولبنان دائرة واحدة ومؤتمر تأسيسيّ فما هو الخيار أيضًا؟ وفي معظم الخيارات المطروحة يجب على عدد من الأقطاب المغرّدين والمعارضين، أن يدركوا بأنّ الآحاديّة المتورّمة والشخصانيّة الفائضة قد بطلت بصورة جذريّة مع العهد الجديد، واستيلاد المسيحيين في كنف طوائف أخرى قد سقط أمام منطق الميثاقيّة المبيحة للشراكة الفعلية والحقيقيّة، وسواءً تمّ الاتجاه إلى مؤتمر تأسيسيّ أو قانون انتخابيّ تكوينيّ للنظام السياسيّ فإن لبنان مع انتصار العهد محكوم بالديمقراطيّة التشاركيّة، ولن يكون لأيّة طائفة سيادة على أخرى لا في الجبل ولا في بيروت ولا في الشمال ولا في البقاع ولا في الجنوب، هذه الأنظومة السيّئة الموروثة منذ التسعينات من القرن المنصرم قد سقطت واحترقت وترمّدت ونحن أمام مشهد مختلف بالكليّة عنوانه المشاركة من ضمن رسوخ الفلسفة الميثاقيّة بأبعادها وخصوصيّتها وخصوبتها التأسيسيّة للبنان الفكرة والرسالة، الكيان والوطن، الدولة والمؤسسات.

وفي معرض النقاش سئل سياسيّ مخضرم حول موقف بعضهم وبخاصّة موقف الحزب التقدميّ الاشتراكيّ بأنّ ما يحصل الآن هو انقلاب على الطائف، فاجاب: "الانقلاب على الطائف تمّ في التسعينات أيضًا حين انتصرت طائفيّات سياسيّة أخرى على حساب مسيحيي لبنان، لقد حاول هذا الاتفاق ترسيخ منطق التوازن بين المسيحيين والمسلمين، وكم جاهد الرئيس حسين الحسيني لترسيخ هذا المنطق بإخلاص حقيقيّ وراق، وقد رسخ في جزء كبير من النصّ، لكنّ التوافق الأميركيّ-السوريّ-السعوديّ الذي هيمن آنذاك على اللحظة التسوويّة اللبنانيّة بمقايضات ملتبسة أجهض التوازن كلّه وأبطل المشاركة الفعليّة بين المسيحيين والمسلمين، ونأى بالمسيحيين خارج السلطة وخارج القرار السياسيّ بعزل مطبق ومطلق ولا يطاق. الشاكون اليوم من الانقلاب هم المنقلبون عليه في الأساس، لقد سخر المهيمنون من المسيحيين حين علت أصواتهم معبّرين وصولاً إلى الشارع عن الإحباط والتهميش اللاحق بهم، وكانوا يطالبون مرارًا وتكرارًا بتطبيق الطائف صونًا لعدالة التمثيل وتجذيرًا للتوازن وحرصًا على روح الميثاق المتأصل في مقدّمة الدستور، فيما بقي هؤلاء "كجلمود صخر حطّه السيلُ من علِ" كما جاء في معلّقة امرؤ القيس في العصر الجاهليّ

وفي واقع الأمور ثمّة مسلّمات جذريّة وراسخة في الجوهر اللبنانيّ وقائمة في عقل رئيس الجمهوريّة وهي:

1-الميثاق والدستور عمودا وعمادا المرحلة الجديدة، وكلّ أطروحة لا تبنى عليهما ساقطة وباطلة.

2-لن ينأى مكوّن بمكوّن آخر، وقد أبلغ رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون معظم الأطراف بأنّه لن يكافئ العزل بالعزل، والنأي بالنأي، بل هو أب للجميع وحافظ للدستور وحام للوطن وأمين على السيادة، وفي المقابل لن يقبل بهضم حقوق المسيحيين والاستمرار بعزلهم، وتلك المعادلة هي التي سيسير عليها في مراحل وجوده على سدّة الرئاسة.

3-لن يتمّ القبول بقوانين انتخابيّة مجحفة للمسيحيين وللمسلمين، بمذاهبهم كافّة، القانون إمّا أن ينطلق من جوهر الميثاق وفلسفته أو لا يكون، وفي هذا المجال الفراغ أفضل من قانون يجترّ الحروب ويقذفها ويفجرها من جديد، ومن فساد يتكرر مع طبقة سياسيّة اغتذت على حساب طوائفها ومذاهبها ووطنها ولمّا تشبع بعد، والفراغ بحسب المعلومات الواردة بإمكانه حينئذ أن يرسّخ فكرة الدعوة لمؤتمر تأسيسيّ أو تكوينيّ للنظام السياسيّ اللبنانيّ.

4-بناء الدولة الحقيقيّة والعادلة والفاعلة هدف استراتيجيّ عند رئيس الجمهوريّة وحاجة لجميع اللبنانيين، وبالتالي، فإنّ قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات النيابيّة على أساسه صابٍ بالضرورة إلى هذا البناء الصلب، ولن يقبل الرئيس بأن تكون العمارة اللبنانيّة في عهده متصدّعة بل هو عاكف على تسليم خلفه بعد خمس سنوات ونيّف بناء متينًا غير متزعزع، صلبًا، أعمدته ضاربة في جذور الأرض الصخريّة.

أمام ذلك ثمّة خيارات عديدة طرحت، من القانون المختلط وصولاً إلى مشروع اللقاء الأرثوذكسيّ مرورًا بقوانين جمعت بين النسبيّة والدوائر أو لبنان دائرة واحدة (من قانون مروان شربل إلى قانون نجيب ميقاتي)، فيما النسبيّة قاسمها المشترك، ويحاول بعضهم التملّص منها. المعلومات غير المدتاول بها والتي لم يجسر أحد على إظهارها من بعد انتخاب العماد عون رئيسًا للجمهوريّة، وهي إستمرار تهميش المسيحيين قدر الإمكان وإضعاف العماد عون بمبدأ التهميش. ماذا يعني مثلاً، والكلام للسياسيّ، أن يعارض الحزب التقدميّ الاشتراكيّ بزعامة وليد جنبلاط منطق المشاركة أو النسبيّة، ويركّز في مؤتمر الحزب التقدميّ الاشتراكي على تطبيق قانون الستين معدّلاً أو العودة إلى تطبيق اتفاق الطائف؟ لماذا إصراره الشديد على قانون الستين معدّلاً؟ الجواب هو التالي لأنّ الشراكة المسيحيّة في الجبل تضعف من يستأثر بالقرار وهذا ليس سائدًا في أدبيات جنبلاط، في مقابل موقف جنبلاط يظهر موقف الرئيس حازمًا غير قابل للتأويل: إمّا الشراكة وإما الفراغ، فلا خيار لدى القوى السياسيّة سوى هذا المبدأ الجوهريّ، ذلك أنّ الشراكة قوّة للبنان، والاستئثار يرمي به على قارعة الطريق أو على رصيف باريسيّ والمعنى في قلب الشاعر.

ماذا عن الرئيس نبيه برّي؟

من المفيد القول بأن الرئيس نبيه برّي سواء اختلف بعضهم معه أو اتفقوا والذي ندعو له بالشفاء التام والصحة الوافرة، يبقى صوت العقل الوازن الرّائي والراني إلى البعيد، يفترض بهذا العقل الوازن أن يطلّ على المساحة السياسيّة اللبنانيّة متواصلاً مع رئيس الجمهوريّة ومع كلّ القوى. وبرأيه إنّ التواصل مع رئيس الجمهوريّة بصورة مباشرة من شأنه أن يغلق الأبواب أمام عدد من التأويلات السلبيّة لمضمون العلاقة ومنطقها المشوب ببعض الالتباسات، وهي غير عابرة منذ مسألة الانتخابات الرئاسيّة إلى ما يطرح الآن حول قانون الانتخابات. الرئيس نبيه برّي يعي تمامًا أنّ أدبيات العماد عون كرئيس وزعيم تأبى سياسات النأي وهو مصرّ على التواصل البعيد المدى الحافظ للدولة والكيان مع جميع المخلصين.

فالرئيس نبيه برّي أعلن جهارًا بأنّه رافض للستين، لكنّ السؤال المطروح على الرئيس برّي هل لمس نيّة عند رئيس الجمهوريّة عامدة على إلغاء وليد جنبلاط وسليمان فرنجيّة؟، وحتّى لا يسود الظنّ بالإلغاء فإنّ الحلّ الوحيد يقوم على النسبيّة، وهي تحافظ على الجميع وتضمن وصول الجميع بالتساوي إلى السلطة التشريعيّة ومنها إلى السلطة التنفيذيّة، وكما قال رئيس التيار جبران باسيل: فإمّا ان تقبلوا بقانون مدنيّ يعبد الطريق لتطبيق المادة 95 من الدستور القائلة بإلغاء الطائفيّة السياسيّة، أو تفضّلوا بقبول قانون طائفيّ يؤّمن المناصفة الفعليّة من ضمن الفلسفة الميثاقيّة وهو مشروع اللقاء الأرثوذكسيّ تمهيدًا لإلغاء الطائفيّة السياسيّة الواردة حرفيًّا في المادة 95 حيث المناصفة شرط جوهريّ وأساسيّ لإلغاء الطائفيّة السياسيّة، وفي كلّ الأحوال قد نبدو أمام مفاضلتين، إمّا واحد من هذين القانونين وإذا بقي عدد من الأطراف رافضين للنسبيّة فالاحتمال الأكبر هو الاتجاه نحو مؤتمر تأسيسيّ يقود إلى تغيير جذريّ ومتين تتأمّن فيه المشاركة الفعليّة، من ضمن حالة تكوينيّة تسود المنطقة بأسرها، والمفاضلة ليست تحليلاً ولا تهويلاً بل هي حقيقة لا تزال راسخة في الأدبيات السياسيّة اللبنانيّة الحديثة، ومعظم الأطراف على علم بذلك.

وقد تبيّن في ظلّ حمأة النقاش بأنّ ثمّة من يريد الاصطياد في المياه العكرة في لبنان وبخاصّة في المرحلة الزمنيّة الفاصلة عن إقرار القانون، من خلال العبث الأمنيّ في مناطق معيّنة على الرغم من سهر القوى الأمنية على حماية الأمن ليلاً ونهاًرًا. وقد بدا بأنّ حراكًا ما بدأ يلهب الشارع عبر جرائم ترتكب في عدد من القرى كقتل مجيد الهاشم في العاقورة وخطف سعد ريشا في زحلة وقتل طفلة وخطف أناس، بالإضافة إلى اختلاق مسائل معيشيّة مع بداية العهد، وكلّ هذا له المعنى السياسيّ المتصل بالواقعين الأمنيّ والاجتماعيّ، فثمّة من يحرّك الخيوط بالأمن والجرائم وما إلى ذلك لإحداث البلبلة في العمق اللبنانيّ، ويأتي ذلك بمثابة المقدمات الفعليّة لعمل أمني خطير يطال تجمعات كبرى في أماكن حساسة يقود فعلها إلى توتير مذهبيّ وطائفيّ، والبؤر موجودة سواء في المخيّمات الفلسطينيّة أو السوريّة أو في أماكن عديدة لم يقتحمها الجيش على الرغم من تطويقه لها. وتكشف المعلومات بأنّ ثمّة احتمالات واردة بأن يتماهى هذا التفلّت مع النقاش الصاخب حول مسألة قانون الانتخابات وضرورة إقراره، وقد يأتي العمل نتيجة استغلال هؤلاء لهذا الصخب الصارخ أو نتيجة لأياد خفيّة تحرّك هؤلاء بغية الضغط والتطويق، اي تطويق العهد ومعه المقاومة.

لكن الاصطياد في الماء العكر عن طريق التفلّت الأمنيّ المحتمل أو الممكن، وبحسب عدد من الأوساط، سيحبط بقوّة نظرًا لمنعة الجيش والترابط المنهجيّ بين الأجهزة الأمنيّة، وبين الأجهزة الأمنية والمقاومة، هذا الترابط مع المنعة الفعليّة سيقف سدًّا منيعًا، والجرائم الحاصلة بات أصحابها مكشوفين وواضحين. والعهد سيكمل طريقه نحو الإصلاح الكامل، والإصلاح الكامل لا يتأمّن إلاّ بقانون انتخابات يعكس رؤية العهد بل الرؤية التي ولد من رحمها ولأجلها العهد.

لقد قال الرئيس سعد الحريري قولاً يجدر بالجميع التوقف عنده، أنا مع الرئيس عون مهما حاول البعض الاصطياد في المياه العكرة، هذه الكلمة كافية ليفهم الجميع بأن الطريق نحو الإصلاح عبدت وعلى الجميع أن يسيروا بكبر نفس وإخلاص للدولة والوطن.