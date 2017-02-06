الجيش السوري يحقق تقدما ضد تنظيم "داعش" على عدة جبهات

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تقدم الجيش السوري في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" على عدة جبهات في انحاء البلاد، بحسب ما ذكرت وسائل الاعلام المحلية وما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الانسان.

والاحد اقتربت القوات السورية من مدينة الباب، اخر معاقل تنظيم "داعش" في محافظة حلب.

وذكر المرصد ان القوات السورية تمكنت من تحقيق تقدم والسيطرة على قرية عويشية شرق مدينة الباب.

واشار الى انه مع السيطرة على الطريق ستكون القوات السورية أطبقت الحصار على مدينة الباب ومحيطها، وطوقت عناصر داعش في هذه المناطق.

وتبعد مدينة الباب 25 كلم جنوب الحدود مع تركيا، وتسعى جميع الاطراف الى السيطرة عليها.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان القوات السورية سيطرت على حقل حيان النفطي غرب مدينة تدمر.

وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) ان القوات السورية "وسعت نطاق سيطرتها على محور البيارات في اطار عملياتها العسكرية المتواصلة ضد تنظيم داعش الإرهابي في ريف حمص الشرقي".