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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 06-02-2017

6
FEBRUARY
2017
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"البناء" - خفايا:
كشف مرشح شاب للانتخابات النيابية أنّ عدداً من رجال الأعمال البرازيليين من أصل لبناني قرّروا بعد دراسات معمّقة الاستثمار في مشاريع سياحية وخدماتية في أكثر من موقع في العاصمة والمناطق، مشيراً إلى أنّ القناعة لدى هؤلاء بالاستثمار في لبنان بدأت تتكوّن خلال زيارة وزير الخارجية جبران باسيل إلى البرازيل في صيف العام 2014، وترسّخت مع زيارة باسيل الأخيرة في تشرين الثاني الماضي بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.

"الجمهورية" - أسرار:
لاحظت أوساط سياسية لجوء زعيم وسطي الى التهدئة بعد التشنج السياسي حيث ردّ البعض سبب هذه التهدئة الى الضمانات التي وُعِد بها في قانون الإنتخاب.

قطعت إتصالات بين شخصية سياسية بارزة وحزبين سياسيين معارضين له شوطاً كبيراً في اتجاه بناء تحالف إنتخابي بينهم في إحدى الدوائر الإنتخابية الحساسة.

"اللواء" - أسرار:
لغز
من المتوقع أن تشهد دوائر الشمال الانتخابية عملية خلط أوراق واسعة، في ظل تعثر مساعي الائتلاف بين القوى الرئيسية في المنطقة!
غمز
تحوّل ملف قضائي إلى «صندوقة» لتبادل الرسائل بين مرجع رسمي وطرف سياسي تُباعد بينهما الخلافات حول قانون الانتخاب الجديد!
همس
أظهرت إحدى الدراسات غياب مكوّن مسلم عن كادر المسؤولين في مؤسسة رقابية مهمة، تضم بقية المكونات الطائفية في مختلف الدرجات الوظيفية!

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