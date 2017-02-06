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تطوّر لافت في الحرب اليمنية: القوة الصاروخية اليمنية تعلن استهداف قاعدة عسكرية سعودية بصاروخ باليستي غربي الرياض

6
FEBRUARY
2017
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اصدرت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية بيانا هاما بشأن تجربتها الصاروخية البالستية الناجحة التي اجرتها مساء الأحد، واستهدفت قاعدة عسكرية بمنطقة المزاحمية غربي العاصمة السعودية الرياض.

وفيما يلي نص البيان:

"قال تعالى: (وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ)

رداً على استمرار العدوان السعودي الأمريكي ومجازره الدموية وحصاره الجائر على شعبنا اليمني مسبباً مأساة إنسانية كبيرة بتواطؤ مجتمع دولي وأممي...

فإننا ومن موقعنا المسؤول والملتزم بخيار هذا الشعب الشهم والأبي في التصدي للعدوان بكل قوة ودون هوادة...، إيماناً بمشروعية وشرعية الرد، وقدسية مبدأ حق الدفاع عن النفس بكل الوسائل المتاحة ..

فإننا نعلن ولأول مرة

اطلاق صاروخ باليستي كتجربة ناجحة على هدف عسكري في عاصمة نظام قرن الشيطان السعودي الرياض.

وبهذا التطور الصاروخي الاستثنائي نشكر الله أولاً وأخيراً على منحة الصبر والجهاد والمعرفة، ونؤكد على أن عاصمة الشيطان السعودي باتت في مرمى الصواريخ اليمنية خلال هذه المرحلة وإلى ما شاء الله تعالى، والقادم أعظم.

الرحمة لشهدائنا ، الشفاء لجرحانا ، الحرية لأسرانا ومفقودينا والعزة والكرامة لشعبنا اليمني العظيم".

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