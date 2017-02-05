living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تفاصيل مقتل الشاب أنطوان أمين عون الصادمة!

5
FEBRUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لفتت مصادر أمنية لموقع liban8 إلى أن الرصاصة التي قتل على إثرها أمس الشاب أ.ع. على طريق الليلكي-الحدث أصابته في رأسه وليس في ظهره.

وقد شددت المصادر على أن المعلومات الأولية تشير إلى أن خلافاً نشب مع مروجي مخدرات أدى لمقتله، في حين كشفت أنه تم العثور على كمية من المخدرات بسيارة أ.ع. ووالده، مؤكدة أن والد الشاب موقوف قيد التحقيق.

يذكر أن أ.ع يبلغ من العمر 27 عاماً من سكان كفرشيما، قتل برصاص مجهولين على طريق الليلكي-الحدث ليل أمس أثناء قيادته لسيارته نوع داسيا، حيث كان برفقة والده، وقد تم نقله إثر اصابته الى مستشفى السان جورج في حال حرجة، وما لبث أن توفي متاثراً بجروحه.

 

كما أكدت lbci حسب مصادر أمنية هذه الرواية كاشفةً عن إسم القتيل الكامل وهو أنطوان امين عون واضافت أن أنطوان كان قد صدر بحقه مذكرات توقيف بجرم تعاطي المخدرات أيضاً. كما قالت أيضاً أن جثة أنطوان ما زالت محتجزة بالمستشفى ريثما تنتهي التحقيقات مع والده الموقوف. 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout