تفاصيل مقتل الشاب أنطوان أمين عون الصادمة!

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لفتت مصادر أمنية لموقع liban8 إلى أن الرصاصة التي قتل على إثرها أمس الشاب أ.ع. على طريق الليلكي-الحدث أصابته في رأسه وليس في ظهره.

وقد شددت المصادر على أن المعلومات الأولية تشير إلى أن خلافاً نشب مع مروجي مخدرات أدى لمقتله، في حين كشفت أنه تم العثور على كمية من المخدرات بسيارة أ.ع. ووالده، مؤكدة أن والد الشاب موقوف قيد التحقيق.

يذكر أن أ.ع يبلغ من العمر 27 عاماً من سكان كفرشيما، قتل برصاص مجهولين على طريق الليلكي-الحدث ليل أمس أثناء قيادته لسيارته نوع داسيا، حيث كان برفقة والده، وقد تم نقله إثر اصابته الى مستشفى السان جورج في حال حرجة، وما لبث أن توفي متاثراً بجروحه.

كما أكدت lbci حسب مصادر أمنية هذه الرواية كاشفةً عن إسم القتيل الكامل وهو أنطوان امين عون واضافت أن أنطوان كان قد صدر بحقه مذكرات توقيف بجرم تعاطي المخدرات أيضاً. كما قالت أيضاً أن جثة أنطوان ما زالت محتجزة بالمستشفى ريثما تنتهي التحقيقات مع والده الموقوف.