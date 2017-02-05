جثامين لضحايا لبنانيين في مطار بيروت! ليلى عبد اللطيف عادت مع توقعات جديدة

بعد غيابٍ دام أشهر، أطلت مجدداً ليلى عبد اللطيف أمس السبت في برنامج " تاريخ يشهد" عبر شاشة "LBCI" مطلقةً سلسلة جديدة من التوقعات المحلية والاقليمية والعالمية، أبرزها:
لبنانيا:
-جثامين لضحايا لبنانيين في مطار بيروت
- النائب سليمان فرنجية سيبقى مرشحاً للرئاسة
-لقاء الرئيس ميشال عون وفرنجية قريب
-سليمان فرنجية في معراب وسمير جعجع عند فرنجية
-فرنجية يؤدي قسم اليمين لا محالة
-بعد انتهاء ولاية الرئيس عون ستكون الاسماء الجديدة محصورة بتوقعاتي السابقة
- انجازات كبيرة في عهد الرئيس عون
-الانتخابات النيابية ستكون بعد رمضان
-قانون جديد للانتخابات النيابية
-عون يتلقى رسائل الشكاوى من الناس
-أهم انجازات العهد الجديد هو ملف النفايات والكهرباء والعسكريين المخطوفين
-زيارة عون الى سوريا واردة وملف نازحين سيكون البند الاهم
- زيارات خارجية للرئيس عون ومن ضمنها الى ايران ونتائج ايجابية ستصدر من بعد هذه الزيارة وبعد ايران من الممكن لعون زيارة مصر
-عفو رئاسي للمساجين والمعتقلين المنسيين
-عون يفاجى بمحاربة الفساد ولا غطاء سياسياً لملف اموال الدولة
-تضامن شعبي واسع مع كل القرارات التي سيتخذها الرئيس عون
عن تركيا:
-مظاهرات في تركيا
- تفجيرات وفوضى ودماء
-الارهاب يطال أحد السفراء الأتراك والأميركيين
-الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تحت دائرة الخطر في 2017
-تصادم واحتجاجات في الشارع التركي تجعل اردوغان محرجا
وفي سوريا:
-الاسد لن يتنحى عن الرئاسة
-عفو عام عن مساجين بقرار من الاسد
-عارض صحي على الاسد يمر بسلام
-اعادة بعض النازحين
-الاتفاق على حكومة جديدة وورشة اعمار تنطلق قريبا في سوريا
-روسيا عراب الحلول وستبقى الى جانب النظام
-الجيش السوري منتشر في دمشق لحدث مهم.