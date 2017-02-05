جثامين لضحايا لبنانيين في مطار بيروت! ليلى عبد اللطيف عادت مع توقعات جديدة

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بعد غيابٍ دام أشهر، أطلت مجدداً ليلى عبد اللطيف أمس السبت في برنامج " تاريخ يشهد" عبر شاشة "LBCI" مطلقةً سلسلة جديدة من التوقعات المحلية والاقليمية والعالمية، أبرزها:



لبنانيا:

-جثامين لضحايا لبنانيين في مطار بيروت

- النائب سليمان فرنجية سيبقى مرشحاً للرئاسة

-لقاء الرئيس ميشال عون وفرنجية قريب

-سليمان فرنجية في معراب وسمير جعجع عند فرنجية

-فرنجية يؤدي قسم اليمين لا محالة

-بعد انتهاء ولاية الرئيس عون ستكون الاسماء الجديدة محصورة بتوقعاتي السابقة

- انجازات كبيرة في عهد الرئيس عون

-الانتخابات النيابية ستكون بعد رمضان

-قانون جديد للانتخابات النيابية

-عون يتلقى رسائل الشكاوى من الناس

-أهم انجازات العهد الجديد هو ملف النفايات والكهرباء والعسكريين المخطوفين

-زيارة عون الى سوريا واردة وملف نازحين سيكون البند الاهم

- زيارات خارجية للرئيس عون ومن ضمنها الى ايران ونتائج ايجابية ستصدر من بعد هذه الزيارة وبعد ايران من الممكن لعون زيارة مصر

-عفو رئاسي للمساجين والمعتقلين المنسيين

-عون يفاجى بمحاربة الفساد ولا غطاء سياسياً لملف اموال الدولة

-تضامن شعبي واسع مع كل القرارات التي سيتخذها الرئيس عون



عن تركيا:

-مظاهرات في تركيا

- تفجيرات وفوضى ودماء

-الارهاب يطال أحد السفراء الأتراك والأميركيين

-الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تحت دائرة الخطر في 2017

-تصادم واحتجاجات في الشارع التركي تجعل اردوغان محرجا



وفي سوريا:

-الاسد لن يتنحى عن الرئاسة

-عفو عام عن مساجين بقرار من الاسد

-عارض صحي على الاسد يمر بسلام

-اعادة بعض النازحين

-الاتفاق على حكومة جديدة وورشة اعمار تنطلق قريبا في سوريا

-روسيا عراب الحلول وستبقى الى جانب النظام

-الجيش السوري منتشر في دمشق لحدث مهم.