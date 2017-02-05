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جولة رفول في عكار : قانون الإنتخاب أصبح قاب قوسين من الإقرار

5
FEBRUARY
2017
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جال وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الدكتور بيار رفول في محافظة عكار ناقلاً محبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لهذه المنطقة ولأبنائها الذين واكبوه في كل محطاته النضالية من قيادة الجيش في الثمانينات الى يومنا هذا . 

زيارة رفول ، التي أتت بمناسبة حفل الإستقبال الذي أقيم على شرفه في القبيات بمناسبة توليه وزارة شؤون رئاسة الجمهورية ، تخللها العديد من المحطات السياسية والشعبية المعبّرة .


الجولة التي رافقه فيها عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر جيمي جبور ومنسق عكار أنطوان عاصي بدأت من دارة رئيس التجمع الشعبي العكاري النائب السابق وجيه البعريني بحضور وزير الدفاع يعقوب الصراف ونواب سابقون وفعاليات بلدية وحزبية وألقى كل من البعريني ورفول والصراف كلمات كان أبرزها تشديد رفول على أن قانون الإنتخاب أصبح قاب قوسين من الإقرار على ما أبلغ رئيس الحكومة وزرائه في الجلسة الأخيرة للحكومة .
بعد ذلك إنتقل الوفد إلى دارة الوزير صراف في منيارة الذي أوفد علي الصراف لمرافقة الوزير رفول في باقي محطات الجولة .


المحطة الثالثة كان في دارة الناشط في التيار ومستشار الوزير باسيل للشؤون الكندية أسعد درغام في هيتلا حيث كان لافتاً حضور كوكبة من رجال الدين في استقبال رفول من الطوائف المسيحية والإسلامية السنية والعلوية إضافة الى فعاليات بلدية وإختيارية وأهالي البلدة ، وألقى درغام كلمة ترحيبية وتلاه رفول الذي أشاد بعطاءات درغام العكارية والإغترابية وحضوره الفاعل.


الوفد إنتقل بعدها بإتجاه القبيات وحيث استوقفته محطة شعبية أمام بلدية البيرة حيث بادر رئيس البلدية محمد وهبه ورئيس إتحاد بلديات الدريب الأوسط عبود مرعب إلى إستقبال الوزير رفول بالأناشيد ودق الطبول وأدخلوه دار البلدية وكانت كلمات لوهبه ورفول ولبعض الناشطين الإجتماعيين الذين حمّلوا الوزير رفول ملف تشغيل مطار القليعات .


القبيات
المحطة الأخيرة للزيارة كانت في القبيات حيث لبى الوزير رفول والوفد دعوة عضو المجلس السياسي في التيار جيمي جبور الى الغداء في دارته وإنتقلوا بعدها الى دار المطرانية المارونية وكان في استقبالهم المونسنيور الياس جرجس ولفيف من الكهنة والراهبات ورحّب جرجس بالوزير في دار المطرانية متمنياً أن تتكرر زيارات المسؤولين والوزراء الى عكار للوقوف على حاجات المنطقة ورد رفول بكلمة . بعدها انتقل الوفد الى صالون كنيسة سيدة الغسالة حيث كان حفل الاستقبال الشعبي الحاشد على شرف الوزير رفول الذي صافح مستقبليه وسط باقات الزهور والأغاني الوطنية ، ثم ألقى جبور كلمة ترحيبية عبّرت عن محبة أبناء القبيات وعكار للوزير الضيف محمّلاً إليه باقة المطالب العكارية التي تبدأ بتشغيل مطار القليعات وفرع الجامعة اللبنانية وتنتهي بإقرار قانون عادل للإنتخابات النيابية يسمح بالتمثيل الصحيح للشرائح العكارية كافة. الوزير رفول رد بكلمة إعتبر فيها أننا بصدد إجراء تفاهمات جديدة مع كل الأفرقاء في لبنان وتوجه الى جمهور التيار الوطني الحر بالقول أن النضال هو خيارٌ لا رهان والنضال ليس شتلة موسمية تقطف سريعاً بل إنه خيار حياة لتحقيق القناعات التي بدأت بإخراج المحتل وتستمر ببناء الدولة القوية العادلة.

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