شمس الأغنية تطل من قصر بعبدا..

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التقت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، برئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، في القصر الرئاسي في بعبدا. "كرم" نشرت صورتها إلى جانب ميشال عون، عبر حسابها الخاص على "تويتر"، وعلقت قائلة: "بحبك يا لبنان، إن شاء الله يكون هيدا العهد المنتظر"، واكتفت "كرم" بهذا التعليق دون ذكر أسباب الزيارة ما أثار فضول متابعيها وطالبوها بالكشف عن أسباب الزيارة. على صعيد آخر، فقد تصدرت أغنية "كرم" الأخيرة "حبيبي مين" المرتبة الأولى في سباق الأغاني، بعد ساعات قليلة فقط على طرحها، كما انتهت " كرم" من تصوير الأغنية ومن المتوقع طرحها خلال الأيام القادمة. يشار إلى أن أغنية "حبيبي مين" من كلمات الشاعر وائل أشقر، وألحان ملحم أبو شديد، وسيتم طرحها في عيد الحب، وهي الأغنية الأولى التي ستصدر من ضمن ألبومها المقبل.



الإمارات نيوز