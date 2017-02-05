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علا بطرس -



يُعتبر وصول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الموقع الأوّل هدفاً للشّروع بإصلاحات بنيوية في الدولة تطال تمثيل الشرائح المجتمعية على تنوّعها وفق قانون جديد للإنتخابات يراعي صحّة التمثيل والعدالة والمناصفة الفعلية. وقد أقّر الرئيس أن التمثيل السليم للتعددية القائمة يكون وفق اعتماد النظام النّسبي. لذلك رفض "قانون الستين" سرّاً وعلناً مصرّحاً أن الفراغ أفضل من التمديد وأن اللجوء الى الإستفتاء غير مانع في الدّستور بعد مغالاة بعض الأكثرية في هضم حقوق الأقليات كلّ ضمن طائفته. فما هو "قانون الستين"؟ وأي هدف للنّظام النّسبي؟



أُقرّ "قانون الستين" في العام 1960 حيث بات يُسمّى باسمها. وقد اعتُمِد يومها لإجراء الإنتخابات النيابية على قاعدة القضاء كدائرة انتخابية ما يؤمّن وصول الأكثريات الى المجلس النيابي. وقد أُبقي على هذا القانون في أعوام 1964، 1968 و1972 دون أن يقي البلاد من حرب أهلية، ليُعاد العمل به في العام 2009 دون أن تُطلق ديناميكية النّظام وآلياته على قاعدة أنّ الشعب مصدر السّلطات"، لا بل في إنتاج متجدّد لفشل محتوم سواء في التمديد للمجلس النيابي أو الشّغور الرئاسي، لتطرح الطبقة السياسية والنّخب الدائرة في فلكها في كلّ مرة الإشكالية نفسها: هل نحنُ في أزمة حكم أم أزمة نظام؟



إنّ هذا القانون الجائر لا يؤمّن الإستقرار السياسي المستدام. ومن الوقاحة إعادة طرحه مجدّداً في عهد الرئيس عون وكأنّ لا شيء تغيّر. فهذا القانون الذي طُبّق في العام 2009 فصّل الدوائر على مقياس الأكثريات الذي أتى تمثيلها مضخّماً وسقطت المعايير الموحّدة. قُسّمت بيروت الى ثلاث دوائر وجبل لبنان الى ستّ والشمال سبعة والبقاع ثلاثة والجنوب سبعة. وعليه، يُعوّل الشعب على رئيس خرج من رحمه لاعتماد قانون انتخابيّ جديد وهو الذي أبدى تصميماً على المواجهة. فيكون بذلك الجنرال هو نفسه والعودة الى الشعب محتومة في ظلّ المغالاة والتعنت.



إن التيار الوطني الحر، كونه "تيار الجمهورية"، كان مرناً في مناقشة أيّ قانون يحظى بتوافق كافة الأطراف شرط اعتماد المعيار الواحد وتأمين الشراكة. كما أن الرئيس عون قد سبق الطبقة الحاكمة بإراحة النّظام من أعباء مرحلة انتقالية قادمة إذا لم يتحقّق التمثيل الصحيح، ذلك أنّ مفتاح الديمقراطية التوافقية يقوم على أساس قانون انتخاب وفق النسبية الكاملة. ومن هذا المبدأ، تجدر العودة الى المفكر السويسري فيكتور كوسيديران في العام 1842 الذي ميّز بين مبدأ الأكثرية الذي يجب أن يكون أساساً لحقّ القرار، ومبدأ النسبية الذي يجب أن يكون أساساً لحقّ التمثيل وفق مقولته الشهيرة أنّ "حقّ الأكثرية في القرار يفترض النسبية في التمثيل".