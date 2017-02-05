حزب الله وأهالي انصار ودّعوا عبيد

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شيع "حزب الله" وأهالي بلدة انصار ومنطقة بعلبك الهرمل، عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ حسين عبيد في موكب مهيب، انطلق من منزل الفقيد في بلدة انصار، بمشاركة وزير الصناعة حسين الحاج حسن، رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل حسين الموسوي، النائب علي المقداد، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان ، رئيس المجلس السياسي في الحزب العلامة السيد ابراهيم امين السيد، والنواب السابقين عمار الموسوي، جمال الطقش ومسؤول منطقة البقاع في الحزب محمد ياغي.

وأم الصلاة على الجثمان رئيس المجلس المركزي في الحزب الشيخ عبد الكريم عبيد.