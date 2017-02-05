مطار بيروت يسمح لرعايا الدول السبع المحظورة بالتوجه الى اميركا

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بدات شركات الطيران العاملة في المطار اعتبارا من اليوم بالسماح لرعايا الدول السبع التي كان شملها القرار الاميركي بمنع سفرها الى الولايات المتحدة الاميركية موقتا، بالتوجه الى الولايات المتحدة الاميركية على متن رحلات الشركات الوطنية والعربية والاجنبية، تطبيقا لقوانين السفر العالمية الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا).

وفي هذا الاطار، غادر بيروت اليوم عدد من العائلات السورية الحاملة لوثائق رسمية تخولها الدخول الى الاراضي الاميركية متوجهة الى هناك، من طريق بعض الدول الاوروبية والعربية الاخرى، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.