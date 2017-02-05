ما الذي ألغى زيارة جورج كلوني وزوجته الى لبنان؟

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كشفت مصادر أن شخصية سياسية لبنانية لها انتشارها وسمعتها الطيبة وعلاقاتها الدولية، دعت الممثل العالمي جورج كلوني، وزوجته المحامية من أصل لبناني أمل علم الدين، لزيارة لبنان، في نهاية شهر شباط الجاري، وتمت الموافقة من قبلهما على أساس أن تكون المحطة الأولى في بيروت، وتدوم لأيام قبل القيام بجولة على بعض المناطق اللبنانية، خلال فترة تمتد إلى أسبوع كامل.

وأكدت المصادر لـ”المغرب اليوم” أن كلوني أبلغ الشخصية السياسية قبل أسبوع، أنه سيضطر للاعتذار عن الحضور إلى بيروت بسبب حمل أمل، وعدم التمكن بعد استشارة طبيبها المشرف على حملها من التنقل خلال ساعات طويلة بالطائرة، وتعرض زوجته للأرهاق، ووعد بزيارة في مرحلة لاحقة إلى بلد زوجته الأم.

وأوضحت أن رجل السياسة اللبناني رصد مبلغا كبيرا من المال، لتسديد إقامة تلك الزيارة من الإقامة حتى بطاقات السفر، لكن الاعتذار من قبل كلوني جعله يلغي كل التحضيرات.