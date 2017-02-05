الوفد الماروني يرفع صورة الرئيس عون في قبرص

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استكمل الوفد الماروني زيارته الى القرى المارونية في قبرص، حيث شارك في قداس الاحد في رعية مار جريس في كورمجيد، والذي ترأسه الاب سليم صفير.

وكان الوفد زار الوفد مقر النادي الماروني، حيث تم رفع صورة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، بحضور فعاليات مارونية .

وانتقل الوفد الى نيقوسيا، حيث شارك في قداس مار مارون، بحضور الرئيس القبرصي نيكوس انستسيادس، وترأس الذبيحة الالهية راعي ابرشية قبرص المارونية المطران يوسف سويف بمعاونة السفير البابوي في قبرص، في حضور السفير اللبناني يوسف صدقة والمستشارة ندى العقل وحشد من كهنة القرى المارونية في قبرص.

واستقبل الرئيس القبرصي نيكوس انستسيادس الوفد اللبناني الذي شكر المحامي بول يوسف كنعان باسمه فخامته على استقباله المميز ومحبته للموارنة ولبنان .

الوفد الماروني:

المحامي بول يوسف كنعان

الاستاذ رامي الشدياق

الاستاذ جورج الحاج

المحامية ناتالي خوري

الانسة السا خوري

وسام بدور

المهندس ابراهيم الملاح

الاستاذ غسان خوري

الدكتور ايلي مخايل

الاستاذ روجيه عازار وعقيلته

الاستاذ شارل بو حرب وعقيلته

المهنسة دنيز الحلو مرهج

الاستاذ مارون شرباتي

السيد يوسف نوهرا

الاستاذ ادغار حرب