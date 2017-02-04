للمرة الأولى: صرف مستخدم من مؤسسة الكهرباء ومعاقبة آخرين على خلفية قبض رشاوى

A + A -

أصدرت الهيئة العليا للتأديب، برئاسة القاضي مروان عبود وعضوية الأستاذ علي فقيه والقاضي أنطوان سليمان، "قرارا بصرف أحد مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان ومعاقبة آخرين، على خلفية قبض رشاوى بموجب شيكات إسمية لمساعدة أحد رجال الأعمال على تخفيض قيمة استهلاك الطاقة في منزله، عن طريق التلاعب بالعدادات إضرارا بمصالح المؤسسة، وتغليبا لمنفعة الأشخاص على حساب الإدارة".

وأوضحت أنها المرة الأولى التي تقدم فيها على صرف مستخدم في كهرباء لبنان، وإن "ملابسات القضية لناحية تكرار المخالفات من قبل الموظف ووجود عقوبات كثيرة في سجله، إضافة إلى سوء نيته وقبضه رشاوى بموجب شيكات والاستخفاف الكبير بالقانون وهيبة الدولة، شكلت دوافع لإصدار هذه العقوبة القاسية"، معلنه انه "من المتوقع أن تصدر خلال الفترة المقبلة سلسلة قرارات في إدارات ومؤسسات أخرى لفرض هيبة الدولة".