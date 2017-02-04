بالصور: نهار تدريبي تحت عنوان :"وسائل التمكين في العمل السياسي" (بعدسة الزميل جورج فغالي)

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نظمت لجنة شؤون المرأة المركزية بالتعاون مع قسم التدريب في الموارد البشرية والأكاديمية في التيار الوطني الحر نهار تدريبي تحت عنوان :"وسائل التمكين في العمل السياسي" وذلك نهار السبت الواقع في 4 شباط 2017 في مركزيةالتيار ،سن الفيل وبعد النشيد الوطني افتتحت منسقة لجنة شؤون المرأة السيدة جوسلين الغول النهار ثم تحدث عن فن الخطاب المدرب مروان أسمر وعن تكوين الصورة المدربة الإعلامية آمال الياس رقد تميز الحضور بمشاركة السيدة شانتال عون باسيل عقيلة وزير الخارجية والمغتربين رئيس التيار الوطني الحر المهندس جبران باسيل بالاضافة الى سيدات ناشطات وفاعلات في مختلف القطاعات في التيار الوطني الحر.