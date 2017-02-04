حزب التوحيد العربي حول إشكال عين دارة: لضبط الرؤوس الحامية

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أصدرت منسقية الإعلام في مفوضية الجرد العامة في حزب "التوحيد العربي"، بيانا حول "الاشكال المؤسف، الذي وقع في بلدة عين دارة"، جاء فيه: "أولا، نستنكر أي إشكال قد يحصل في عين دارة وغيرها من المناطق، ولكن ما حصل اليوم، هو أن أحد الأشخاص من آل أبو غادر معروف بانتمائه لأحد الأحزاب، وهو من خارج البلدة، تسبب بالمشكلة، عندما استغل المؤتمر الصحفي لبلدية عين دارة، في حضور بعض رؤساء البلديات الآخرين، وقام بإطلاق الشتائم ضد بعض الحاضرين، وبعض القيادات السياسية، مما أدى إلى وقوع الإشكال، مع الإشارة إلى أن رئيس بلدية عين دارة، لم يخرج عن الاداب العامة أبدا"، داعيا بعض البلديات إلى "ضبط بعض العناصر، اصحاب الرؤوس الحامية".