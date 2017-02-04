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أقام مركز الدراسات والابحاث في "التيار الوطني الحر"، ندوة بعنوان "مؤسسات الرقابة مدخل الى مكافحة الفساد"، حاضر فيها وزير العدل القاضي سليم جريصاتي ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، في قاعة محاضرات مقر التيار - ميرنا الشالوحي، في حضور نائب رئيس التيار للشؤون السياسية الوزير السابق نقولا الصحناوي، نائب رئيس التيار للشؤون الادارية رومل صابر، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية كميل حبيب، عميدة كلية التربية تريز الهاشم، عميد كلية الزراعة سمير مدور، عميدة كلية الصحة نينا سعدالله زيدان وحشد من الشخصيات الفكرية والاكاديمية والحقوقية.

الحاج

بداية النشيد الوطني ثم استهلت الندوة بكلمة لمدير مركز الدراسات والابحاث في التيار الدكتور حنا الحاج رحب فيها بالمشاركين والحضور، معاهدا على "البقاء في طليعة المناضلين في مواجهة الفساد الذي يضرب كل مفاصل الدولة والمجتمع".

أضاف: "في العهود السابقة لم يخفت صوتنا في مواجهة الفساد والفاسدين، فهل يخفت اليوم وقد تحققت الولادة الجديدة الموعودة، واشرقت شمس الحق في عهد الحرية والسيادة والاستقلال، عهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون".

عواد

ثم كانت كلمة القاضي عواد فقال: "فخامة الرئيس ميشال عون خصص لموضوع أجهزة الرقابة اهمية خاصة في خطاب القسم" واعدا "بتفعيل دورها".

واضاف: "بادىء ذي بدء سنبدأ بتعداد مؤسسات الرقابة وهي:

- مجلس الخدمة المدنية الذي يمارس صلاحياته بتعيين الموظفين وترقيتهم وتعويضاتهم ونقلهم وتأديبهم وصرفهم من الخدمة وسائر شؤونهم الذاتية.

- ديوان المحاسبة فهو يتولى القضاء المالي ومهمة السهر على الاموال العمومية والمودعة في الخزينة وذلك:

أ - بمراقبة استعمال هذه الاموال ومدى انطباق هذا الاستعمال على القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

ب -الفصل في صحة وقانونية معاملاتها وحساباتها.

ج - محاكمة المسؤولين عن مخالفة القوانين والانظمة المتعلقة بها.



- التفتيش المركزي: فهو يتولى مراقبة الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بواسطة التفتيش على اختلاف انواعه، والسعي الى تحسين اساليب العمل الاداري، وابداء المشورة للسلطة الادارية. وتنسيق الاعمال المشتركة بين عدة ادارات عامة والقيام بالدراسات والتحقيقات والأعمال التي تكلفه بها السلطات".

وتابع: "ان الغاية من انشاء اجهزة الرقابة هي الخروج من مفهوم الادارة المزرعة الى الادارة المؤسسة وتعزيزها أي بمعنى آخر كانت السلطة السياسية تعين الموظف وقيله وفقا لمصالحها ورغباتها. وجاء انشاء اجهزة الرقابة لوضع الوظيفة العامة تحت مظلة اجهزة الرقابة بغية تحصين الموظف في قراراته".

ولفت الى توجه التفتيش المركزي مرات عديدة الى المواطنين وعبر الاعلام من اجل تقديم الشكاوى في حال كان هناك اي تقصير في انجاز معاملات المواطنين، وهذه الشكوى معفاة من اي رسم ويمكن توجيهها عبر الفاكس او البريد الالكتروني او البريد العادي ومن دون ان تكون موقعة من الشاكي حتى تدرس من اجهزة التفتيش لمحاسبة الموظف المخل بالوظيفة"، مشيرا الى "ان ازمة الثقة بين المواطن والدولة مردها بشكل رئيسي الى الفساد السياسي".

جريصاتي

ثم كانت مداخلة للوزير جريصاتي قال فيها: "المكتوب من عنوانه، فالمجتمع الدولي تفاعل ايجابيا مع تعيين وزير دولة لمكافحة الفساد لمجرد تكليف وزير لهذه المهمة، وهو منكب حاليا على وضع الآليات والتدابير الاستباقية والردعية والعقابية"، مضيفا

"اتانا اليوم رئيسا لكل لبنان وستشهدون أن هذا الرجل سوف يكون بارقة الأمل في التصور الجديد الذي سوف يتخذه الحكم في مكافحة آفة الفساد، والبارحة تحرك وزير العدل مستعينا بالمادة 14 من اصول المحاكمات الجزائية وطلب من النيابة العامة التمييزية اجراء التعقبات في ملف كازينو لبنان. وهذه بداية من البدايات السعيدة، واتكالنا على سد منيع هو العماد ميشال عون الذي لم يضع حدا لنا ولم يحدد لنا المسار. وامتثلت النيابة العامة وفتحت الملف والملفات ستفتح تباعا وسوف تذهب الى السلطة القضائية منعا للاستنساب، والقضاء يحرص كل الحرص على أن يتحصن من السياسة وضد السياسة على ما قال فخامة الرئيس عند استقباله مجلس القضاء الاعلى فقال لهم بالحرف الواحد، أنتم قضاة لبنان اني ابلغكم بالشخصي أن طريق بعبدا مفتوحة لكم في اي حين عندما تعتبرون أن ثمة ضغطا سياسيا تعرضتم له".

وأشار الى ان "الطائفية والمذهبية يدكان اسس النظام ويعطلان المحاسبة، وعندما تدخل الطائفية والمذهبية تحمي المرتكب وتمنع عنه المحاسبة، والتحصين يأتي فقط للمرتكب"،

سائلا "كيف للسلطة الاجرائية أن تعاقب ذاتها لأن كل الأجهزة الرقابية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء مباشرة، وهذا ما ادخل عدم الاتزان في معظم القوانين الرقابية وان اتتها بعض التعديلات التي لم تمس الجوهر، وهذه الاجهزة انشئت لدى مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء يشرف عليها مباشرة، ورئيس الجمهورية يكتفي بتلقي التقارير الصادرة عن هذه الاجهزة.

ولكن هذا الرئيس بالذات لا يمتلك في دستور الطائف وسائل تحقيق قسمه، ولكن فخامته يستبطن كل ما في الطائف ويصل الى حد عدم تجاوزه كي يأخذ من الطائف كل ما يمكن أن يأخذه كي لا ينكس بقسمه".

ولفت الى "ان الحلول لأجهزة الرقابة باستقلاليتها وتفعيلها دون المساس بالطائف، بالنسبة لقانون الانتخاب، فلنر ماذا سيعطينا الطائف، فالطائف على المحك في القانون الذي يراعي صحة التمثيل السياسي لكل فئات الشعب اللبناني، رئاسة الجمهورية التي هي الضامن لاحترام الدستور وقوانين الامة اللبنانية والحفاظ على الارض والشعب هذا النص يمكن الرئيس بعد الطائف من انشاء مؤسسة رئاسة الجمهورية، وتعنى بالأمور التي تمكن الرئيس من اداء قسمه، فكيف له أن يشرف على احترام قوانين ودستور الامة اللبنانية ان لم يكن متمكنا من الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد.

وهذه المؤسسة المستقلة التي هي على مسافة واحدة من الجميع اتبع لها هذه السلطات الرقابية بعد جعلها سلطات حقيقية. وهكذا يستطيع الرئيس حماية هذه المؤسسات الرقابية ويبعدها عن كل التدخلات السياسية والطائفية والمذهبية وهذا يعزز الطائف ولا يمس به، من طريق رئيس الرئيس الذي يحلف بالاخلاص لقوانين ودستور الجمهورية اللبنانية ونعطي قدرا من الاستقلالية للاجهزة، ومؤسسة رئاسة الجمهورية تحضن هذه الاجهزة وتراقب عملها اقله عندما يتعلق الامر بالتعيين، وبذلك لا ينتزع اي شيء من سلطة رئيس مجلس الوزراء الذي ينهكه هذا الكم الهائل من الهيئات والمجالس والصناديق التابعة لمجلس الوزراء".

وختم جريصاتي: "رئاسة الجمهورية هي ليست السلطة الاجرائية، وهي بعد الطائف بين التشريف ومسؤولية القسم، فرئيس الجمهورية ليس رئيسا رمزيا للبنان بل هو رمز وحدة الوطن بشخصه ورئيس الدولة والساهر على احترام الدستور والقوانين اللبنانية وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.