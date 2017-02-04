خبير متفجرات «صمّم» 50 عبوة خارقة للدروع.. وهذا ما كشفه أمام المحكمة العسكرية

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كاتيا توا -

صقل موهبته بالدراسة المعمّقة عبر الانترنت في أصول تصنيع المتفجرات وتفخيخ السيارات، فكان أن نال «شهادة» خبير، حملها معه الى لبنان الذي دخله وشقيقه في تشرين الثاني العام 2015 حيث أوقفا، الأول مجد علاء الدين داخل شقة كان بصدد تنفيذ أعمال ديكور الجفصين لها، وفق زعمه،والتي عُثر في أحد مراحيضها على أدوات تُستخدم في تصنيع المتفجرات، والثاني محمد داخل منزل في إحدى القرى البقاعية.

لا ينكر مجد أنه قام بتصنيع العشرات من العبوات الناسفة بعد قيامه بتجارب عدة وتفخيخ سيارة تم تفجيرها في معلولا، إنما كان ذلك في بلاده حيث قام بذلك لصالح «أحرار الشام» الذي شارك ضمن صفوفه في معارك عدة خاضها في الزبداني، لكنه نفى نقله لـ«خبرته» في التفخيخ والتفجير الى لبنان، مشككاً كما وكيله بطريقة توقيفه في تلك الشقة.

وقال مجد في استجوابه أمس أمام المحكمة العسكرية برئاسة القاضي حسين عبدالله، إنه لم يتم توقيفه داخل خيمة للنازحين السوريين في إحدى القرى البقاعية إنما في شقة، وهو لم ينفِ تصنيعه 50 عبوة خارقة للدروع، إنما كل ذلك لصالح تنظيم «أحرار الشام» وليس لصالح «داعش» أو غيره من التنظيمات الإرهابية.

وروى مجد أن السوري أبو جميل اتصل به وأعلمه عن وجود «ورشة جفصين» لشقة، وهو كان قد تعرف على الأخير في الزبداني قبل أن يختفي وفق تعبيره. اتفق الرجلان على اللقاء في تلك الشقة لكن أبو جميل المذكور عاد واتصل به عندما كان المتهم لدى أهل زوجته وأخبره بأن شخصاً سيحضر لنقله الى الشقة لإنجاز أعمال الديكور فيها، وأبلغه أيضاً أن هناك كلمة سر تقضي بأن ينادي الذي سيحضر ليقله باسم حيدر، وبالفعل حضر حيدر وأقله الى الشقة وبوصلهما أشعل المتهم سيجارة وعندما سأله حيدر عن تكلفة الديكور، أعلمه المتهم أنه بحاجة الى «متر»، وما لبث حيدر أن خرج من الشقة لإحضار طلب المتهم وفي هذا الوقت داهمت دورية من مخابرات الجيش الشقة وألقت القبض عليه. وعثرت داخل مرحاض الشقة على مواد تُستخدم لتصنيع المتفجرات. «لا علم لي بها» قال المتهم الذي أضاف رداً على سؤال عن سبب حاجة المتهم الى كلمة سر بينه وبين أبو جميل طالما أن الأمر يتعلق بمشروع عمل، بأن كلمة السر أرسلها له أبو جميل نافياً علمه بالمتهم الفار رضوان خروب الذي لم يره ولم يحدثه أبداً، موضحاً أنه لا يعرف ما إذا كان أبو جميل هو نفسه خروب، نافياً أيضاً أن يكون الأخير قد طلب منه تصنيع عبوة داخل حوض للازهار مقابل 300 دولار. وقال: «لو أردت العمل بالتفجير لبقيت في سوريا».

وعن اتصاله بوالده قبيل ذهابه الى الشقة قال المتهم إنه عادة ما يتصل به لأن والده يقلق عليه في حال تأخر بالعودة الى المنزل لأنه لا يملك أوراقاً ثبوتية وليس لأي هدف آخر، وإن سبب تزويد والده برقم غير رقمه يعود الى كون هاتفه قد فرغ من الشحن. وأوضح أن هذا الأمر هو سبب إقفال الهاتف وليس لتصنيع المتفجرات في تلك الشقة «فكخبير متفجرات فإن الموبايل لا يؤثر في ذلك».

وباستجواب محمد شقيق مجد نفى أي علاقة له في تصنيع المتفجرات إنما كان يساعده في نقل المواد كالقساطل «فلكل واحد دور في ذلك»، مؤكداً أن هذا الأمر كان يحصل في سوريا وليس في لبنان إطلاقاً، وأضاف أن شقيقه كان بمثابة «المشرف» على تصنيع المتفجرات، وقد ساعد شقيقه بتفخيخ السيارات وتصنيع العبوات في المعركة الأخيرة فقط في الزبداني. وعلّق وكيل الموقوفين سائلاً عما إذا كانت المحكمة تحاسب موكليه على جرم ارتكب خارج الأراضي اللبنانية، وكان ردّ حاسم من رئيس المحكمة بالنفي وإنما «نريد ان نحمي بلدنا من خبير متفجرات قاعد عنّا».

وطلب وكيل الدفاع تحديد ما إذا كان المتهم مجد قد أوقف في خيمة أو في شقة وفق التناقض الوارد في محضر التحقيق الأولي لهذه الجهة، فقرر رئيس المحكمة توجيه كتاب الى مديرية المخابرات لجلاء هذه النقطة وفي كلتا الحالتين معرفة صاحب الشقة، وكذلك العقار الذي توجد عليه الخيمة، وإرجاء الجلسة الى التاسع من حزيران المقبل.