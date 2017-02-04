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الان عون في عشاء "تيار كفرشيما" إلى المشككّين: من جرّب عزيمة الجنرال في الرابية، لا داعي أن يجرّبها وهو رئيساً في بعبدا

4
FEBRUARY
2017
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شارك النائب آلان عون في عشاء نظّمته هيئة كفرشيما في التيار الوطني الحر بحضور نواب بعبدا ناجي غاريوس وحكمت ديب ورؤساء بلديات كفرشيما وبسابا وحارة حريك والأعضاء والمخاتير وكانت له كلمة شدّد فيها على تحدّيات المرحلة المقبلة حيث يخوض تكتل التغيير والاصلاح الى جانب رئيس الجمهورية معركة قانون الانتخاب وإعادة تفعيل المؤسسات وإطلاق مشاريع البنى التحتية وتنشيط الادارات عبر ضخّ دمّ جديد في الادارات.
 
وحذّر عون من الوصول الى إشتباك سياسي في حال تعذّر التوافق على قانون إنتخابي جديد لأن العهد الرئاسي الجديد آت لإحداث تغيير حقيقي في البلد كما دأب التكتل منذ دخوله المجلس النيابي سنة ال٢٠٠٥ والحكومات منذ ٢٠٠٨ وهو اليوم مستمرّ في هذا النهج بعد الرئاسة سنة ٢٠١٦. 
 
وختم النائب آلان عون قائلاً أن الكثيرين شككوا بقدرة التيار والرئيس عون على الذهاب الى النهاية في خياراته، وقد جرّبوه عندما كان في الرابية رئيس تكتل فكيف بالحري وهو اليوم رئيس للجمهورية في بعبدا.
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