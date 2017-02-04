نشرة اخبار “الجديد” تخسر ابرز وجوهها.. كريستين حبيب تستقيل وهكذا علّقت نوال برّي

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تفاجأ رواد مواقع التواصل اليوم بانتشار تقارير تفيد عن استقالة الاعلامية كريستين حبيب من قناة “الجديد” حيث ان الاخيرة، التي كانت قد انتقلت مؤخراً الى تقديم نشرة الاخبار، لم تظهر منذ مساء الاحد الفائت على “الجديد”.

“حبيب” أكدت الاستقالة لـ «الأخبار»، مكتفية بالقول إنّها «في مرحلة إعادة نظر»، و«تفكير بمستقبلها المهني». وأضافت: «أنا ممتنة لكل من آمن بي ودعمني، خصوصاً مديرة الأخبار مريم البسّام». واكتفت بالصمت حين سألنا: هل سيحدث ما يعيدها إلى حضن «الجديد»؟

وتشير المعلومات الى ان قرار الاستقالة من “حبيب” جاء نتيجة ردّ فعل على تراكمات عدّة، واحتجاج على «سوء تقدير» الإدارة لها، بعد عقد من العطاء، ضمن مسيرة لا غبار مهنيّاً عليها.

ولم يمر خبر الاستقالة مرور الكرام، فقد تضامن مع “حبيب” عدد من الزملاء. ومن اول المغردين تضامناً مع كريستين زميلتها السابقة في قناة “الجديد” نوال بري التي غردت قائلة: “كنا لبعض بالجديد ورح نضل لبعض برا الجديد..انتي الداعم الاول لاي خطوة بعملا ما فيي الا ما ادعمك بأي قرار بتاخديه. وبتضلك قيمة مضافة لهالمهنة يلي فقدت كتير وبطلت تشبهك بكتير مطارح..بس ضليتي انتي الثابتة بمهنيتك ورصانتك وكرامتك المحفوظة”.

فهل ستعود كريستين حبيب الى قناة “الجديد” ام انها ستنضم الى قافلة من الزملاء الاعلاميين الذين غادروا قناة “الجديد” وآخرهم الاعلامي مالك الشريف الذي يعتبر من ابرز الوجوه المعروفة طوال السنوات الماضية عبر محطة “الجديد”، وقد اطل مؤخراً عبر شاشة LBCI . كذلك فعل قبله الاعلامي ماريو عبود. فيما انتقل كل من الزملاء حسين خريس، وغادة عيد ونوال بري الى محطة MTV .

(بصراحة)