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باسيل أخذ على عاتقه تطوير القانون المركّب استجابة لمطلب مختلف الأفرقاء.. «التيار» يعود إلى النسبية الكاملة ومنفتح على أي اقتراح تحديثي

4
FEBRUARY
2017
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المشاورات المستمرة مع الثنائي الشيعي أثمرت توضيحاًلكلام عون عن ممارسة صلاحياته
 
قبل 3 أسابيع، جمع أحد الوزراء السابقين في مقر حركته الناشئة ممثلين لمختلف الاحزاب والتجمعات السياسية لنقاش جدي بعيدا من الإعلام، في السبل الآيلة الى إنتاج قانون جديد للإنتخاب. كان لافتاً ان هذه الأحزاب والتجمعات تمثّلت بقيادات الصف الأول، بحيث صار هذا اللقاء الأكثر جدية الذي تلتقي فيه مروحة واسعة من المتنافسين إنتخابياً وسياسياً، على خلاف إجتماعات اللجنة الوزارية الرباعية – المطبخ الحقيقي لقانون الإنتخاب رغم كل ما قيل عن إختصارها الأحزاب.
 
لم يرمِ الوزير السابق من ذلك النقاش سوى أن يضع هذه الأحزاب والتجمعات أمام واقع أن قانون الإنتخاب يسقط حُكماً – شعبياً وديمقراطياً- متى أرادته السلطة أداة من أدوات تأبيد تسلطها، وهذا الواقع لا ينطبق لبنانياً وحسب، بل هو trend عالمي مُتّبع في أكثر الدول إدعاء للديمقراطية.
 
كان لافتاً ان النقاش في العمق أظهر لكل فريق من المعنيين بوضع القانون الإنتخابي، قصور الطرح والحاجة الى مزيد من المشاورات حتى داخل الفريق الواحد كمدخل الى بلورة مقترح واضح يكون مقبولاً من الجميع، لا اداة في يد السلطة.
كما كان لافتاً أن الاقتراح الانتخابي الذي تقدّم به الوزير السابق لم يحظَ بما يليق به من نقاش نظراً الى ان الرجل لا يبحث لا عن سلطة ولا عن تطويع قوانين وتعليب برلمان في مصلحة هذه السلطة. في حين أن بعض الأفكار التي طرحت في هذا اللقاء التشاوري الموسع وجدَتْ طريقها لاحقاً الى مناقشات اللجنة الوزارية الرباعية بحيث جرى دمجها في أكثر من مقترح.
 
وعلم أن مروحة من المشاورات المكثفة تجري على المستوى القيادي في «التيار الوطني الحر» وتكتل «الإصلاح والتغيير»، أبرزها يرتبط بإحياء المقترح الاساسي للتيار وهو النسبية الكاملة مع توزيعات للدوائر الانتخابية تتراوح بين 10 و15 دائرة، وهو مقترح يشبه مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
 
وتشدد قيادة «التيار الوطني الحر» على ان النسبية هي مشروعها الاساس، مشيرة الى ان رئيس التيار الوزير جبران باسيل أخذ على عاتقه في مرحلة من المراحل تطوير الاقتراح المركّب الذي نُسب اليه لاحقاً بغية القول أن اقتراحه سقط، في حين أنه تصدى لهذه المهمة بناء على إلحاح أكثر من جهة، من بينها تيار «المستقبل»، وهو سعى الى بلورة مقاربة جديدة للإقتراح المركّب تحظى برضى مختلف الأطراف. أما وقد إعترضت الثنائية الشيعية، فلا بدّ من العودة الى المقترح الانتخاب الاساس أي النسبية الكاملة.
 
وإذ تقلّل قيادة التيار من أهمية الحملة التي أريد منها تصوير مسعى الوزير باسيل لتطوير الاقتراح المركّب على أنه فشل للتيار وإستطراداً للعهد الرئاسي، تلفت الى ان النقاش مستمر على مبدأ النسبية والكاملة وتوزيع الدوائر، وهي منفتحة على أي من الإقتراحات التحديثية التي يمكن أن تجعل هذا المشروع يحظى بتوافق عام عليه، ويتابع رئيس التيار تحديداً عن كثب هذا النقاش من جوهانسبورغ.
 
وتعتقد القيادة أن من الضروري بمكان أن يدرك مختلف الأفرقاء أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي إلتزم في خطاب القسم إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وفقاً لأحكام قانون جديد، ماضٍ في إصراره على هذا الإلتزام، ولن يتوانى عن ممارسة صلاحياته الدستورية بما يكفل إنجاز الانتخابات التشريعية في موعدها وفق قانون جديد يؤمن صحة التمثيل ويصحّح ما شاب هذا التمثيل، وخصوصاً المسيحي منه، من تشويه وتقزيم على مدى 3 عقود.
 
وتكشف أن ما بُني من إستنتاجات على كلام الرئيس عون في خصوص ممارسة صلاحياته عند أي تأخير متعمّد في إنتاج قانون جديد للإنتخاب، أثمر التشاور المستمر مع الثنائية الشيعية في توضيحه، ولا سيما ان ثمة من حاول اللعب على هذه المسألة، في حين الرئيس عون يصر على إستواء عمل كل المؤسسات الدستورية، وخصوصاً التشريعية منها، وأن أي إجراء سيتخذه لن يصب سوى في هذه الخانة.
 
 
اللواء
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