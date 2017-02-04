خاص - 3 عوامل تجعل من العام 2017 غير ما قبله

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كبريال مراد -

مرة جديدة يبدو ان هناك من يحاول تكرار تجربتي عامي 2013 و2014، لجهة اغراق البلاد بالنقاشات "العقيمة" حول قانون الانتخاب، من دون توافر إرادة فعلية في الذهاب من مرحلة البحث في المشاريع، الى مرحلة الحسم النهائي لقانون الانتخاب الجديد، في سعي لفرض معادلة "الستين او التمديد".

لكن عوامل مستجدة هذه الأيام تجعل من هذه الفرضية غير قابلة للتحقيق وهي الآتية:

الرأي العام المتعطّش الى الانتخابات وقانون الانتخاب، لتكون صناديق الاقتراع وسيلته الديموقراطية للتعبير عن رأيه، لمنح الثقة لمن يراه مناسباً، وحجبها عن غير مستحقيها، وفتح المجال امام قوى وشخصيات ومجموعات جديدة، للدخول الى الندوة البرلمانية.

وجود العماد ميشال عون في موقع رئاسة الجمهورية، وهو الذي يظهر انحيازه الواضح لقاون انتخاب يعطي كل ذي حجم حجمه، وسيلجأ الى كل الوسائل السياسية والدستورية التي تضمن هذه النهاية. ولا داعي لتجربته على هذا الصعيد من أي كتلة او حزب، لانه من المعروف عنه أنه إن قال فعل.

التفاهمات السياسية التي كانت غائبة قبل سنوات، والتي باتت بمثابة قوة الدفع وشبكة الأمان لنقل الأمور مما هي عليه، الى ما يجب ان تكون عليه، من شراكة حقيقية ومناصفة فعلية . فلا يمكن بعد اليوم أخذ المسيحيين من جهة بالمفرّق، كما كان يحصل سابقاً، ولا يمكن الاستهانة بالتحالفات الراسخة للمسيحيين مع هذا الطرف او ذاك، ما يجعل ما يعطي أي مطلب البعد السياسي والوطني المطلوب، ليسلك طريقه نحو النهاية السعيدة.

بناء على ما تقدّم، لن يجد التهويل السياسي والإعلامي صداه هذه المرة على غرار ما حصل عشية الانتخابات التي كانت مقررة في العام 2013 او 2014. فهذا الأسلوب بات بمثابة المادة المنتهية الصلاحية. فلا احد يريد الغاء أحد، او الهيمنة عليه. ولا جشع على هذا الصعيد، الاّ لدى من يريد الإبقاء على تمثيله المنفوخ، والذي بناه بقوانين انتخاب ما بعد الطائف.