أسرار الصحف ليوم السبت 4 شباط 2017

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أسرار - الجمهورية

دار حديث على شكل عتاب بين رئيس كتلة نيابية ومرجع بارز على خلفية هجوم طاول رئيس الكتلة حيث لم تُبدِ المرجعية موقفاً من الذي حصل.

تتخوّف مصادر ديبلوماسية مِن أن تصيب مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبنان بشكل غير مباشر على الصعيدين الإقتصادي والأمني.

يُنتظر وصول وفود أجنبية مهمة الى لبنان في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة.



أسرار - اللواء

تنطلق تحضيرات دستورية للردّ على أية محاولات للفراغ من مطالعة المرجع الدستوري ادمون رباط بأن الدستور اللبناني لا يلحظ الفراغ في أي من مواده.

انعكس خلاف بين مسؤولين في مؤسسة إعلامية رسمية على العاملين في المؤسسة، على أكثر من مستوى.

السبب في تمديد رئيس حزب وسطي ولايته، يعود إلى طبيعة الأزمة المقبلة التي تحتاج لمواجهة قوية!