اليونيفيل: اعتراض دوريتين لليونيفيل من قبل مجموعات عدائية في الجنوب

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اعلنت قيادة اليونيفيل في بيان، "انه تم صباح هذا اليوم اعتراض دوريتين تابعتين لليونيفيل في محيط منطقة المنصوري - مجدل زون (القطاع الغربي) من قبل مجموعات من الرجال العدائيين الذين حاولوا الحاق الأذى بجنود حفظ السلام وبأصول الأمم المتحدة.

ففي حادثتين منفصلتين، حاول مدنيون قطع الطريق أمام دوريات اليونيفيل وهاجموا جنود حفظ السلام. مارس جنود حفظ السلام أقصى درجات ضبط النفس، واضطرت آليات دورية اليونيفيل الى دفع بعض السيارات المدنية التي استخدمت كحواجز جانبا من أجل الخروج بأمان من المكان. لم تقع إصابات في صفوف جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة، ولكن لحقت أضرار جسيمة بآليات اليونيفيل.

وكانت اليونيفيل على اتصال مباشر مع القوات المسلحة اللبنانية وتعمل معها لتحديد ظروف الحوادث وأسبابها بدقة".

وشدد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء مايكل بيري على "أهمية سلامة اليونيفيل وحريتها في الحركة في منطقة عملياتها في جنوب لبنان، وهو أمر أساسي للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة".