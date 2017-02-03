الإعلامي جورج ياسمين يكشف ما حصل بالتفاصيل.. وهذا ما قاله!

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كتب الإعلامي جورج ياسمين على صفحته الخاصّة عبر "فايسبوك" التالي:"الاحبة والاصدقاء، لم اشأ الخوض في الموضوع المثار اساسا. استضفت في "حوار اليوم" الدكتور علي حمدان مستشار دولة الرئيس نبيه بري. تطرقنا الى الانتخابات والجدل القائم وهواجس النائب وليد جنبلاط. انا بغنى عن التذكير اني لم اكن - ولن اكون - في موقع النيل والتهجم والذم بأي شخصية او فريق او طائفة لا سمح الله. وطبعا لست في موقع لا التبرير ولا التفسير. الاستاذ رشيد جنبلاط اعتبر ان هناك اساءة وقال ما قال. الاستاذ جنبلاط ينتمي الى حزب التوحيد العربي برئاسة الاستاذ وئام وهاب. الحزب اصدر بيانا رفض فيه كلام جنبلاط. من جهتي اود التأكيد على ان احدا لا يمكن ان يطال من قامة وهامة الراحل كمال جنبلاط والنائب وليد جنبلاط زعيم له مكانته واحترامه لدى شريحة محترمة من اللبنانيين وانا منهم. لكن - باصرار ووضوح - لا اقبل بمنطق الترهيب ولا المنع ولا التهويل. نحن نتحدث بالسياسة علينا وعلى غيرنا، باحترام وتقدير، ولو لم يعجب الامر البعض. اتمنى ان يبقى النقاش بعيدا من جراح الحرب وذكريات الماضي . هذا حجم ما جرى ويكفي. الاستاذ وئام وهاب اصدق الاصدقاء واوفى الاوفياء وطائفة الموحدين الدروز طائفة الشرفاء والشهداء... والشركاء في الوطن. شكرا للاصدقاء الذين شرفوني بكلماتهم ومحبتهم".