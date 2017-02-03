سرقة أكثر من مليون دولار في لبنان!!

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أن "بتاريخ 27/01/2017 سرقت خزنة حديدية من داخل احدى الشركات في الاشرفية وبداخلها مجوهرات ومبالغ مالية قدرت بحوالي نصف مليون دولار اميركي، بتاريخ 30/01/2017 سرقت خزنة حديدية من داخل محل معدّ لتصنيع المجوهرات في محلة الاشرفية وبداخلها مجوهرات ومبالغ مالية قدرت بحوالي خمسة وسبعين الف دولار اميركي".

ولفتت المديرية الى انه "نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت شعبة المعلومات من معرفة هوية ومكان تواجد الفاعل وتوقيفه بتاريخ 31/01/2017 في محلة غاليري سمعان، وهو م.م. (مواليد عام 1975، لبناني)، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، كما اعترف بوجود شريك له كان يحتفظ بالمسروقات بغية تصريفها لاحقاً، فتم توقيفه أيضاً وهو ح. ق. (مواليد عام 1980، لبناني).

وأشارت المديرية الى أنه "ضبط بحوزتهما كمية كبيرة من المسروقات عبارة عن: أموال نقدية من عملات مختلفة، مجوهرات وحلي تفوق قيمتها المليون دولار أميركي وبعضها الآخر غير مقدر بثمن، خزنتين حديديتين، إضافة الى الأسلحة والأدوات التي كانت تستخدم في أثناء تنفيذ عمليات السرقة، وتبين أنهما من أصحاب السوابق".