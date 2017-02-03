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أيام "داعش" في العراق.. صارت معدودة

3
FEBRUARY
2017
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اعتبر ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، أن أيام تنظيم "داعش" في العراق صارت معدودة، داعياً القوات المشاركة في عمليات تحرير الموصل إلى مواصلة حملاتها العسكرية الوشيكة بالروح نفسها، فيما أكد أن العراق سيكون بحاجة إلى دعم ومساعدة متواصلين وكبيرين من المجتمع الدولي في مرحلة ما بعد تنظيم "داعش".

وتحدث كوبيش في إحاطة إلى مجلس الأمن، بحسب بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، قائلا إن "القوات العراقية وبدعم كبير من شركائها الدوليين وخصوصا الأمريكيين، ستبقى مشتركة في عمليات قتالية معقدة في المناطق الحضرية بيد أنه، في المستقبل المنظور القريب، سوف تنتهي عمليات التحرير في العراق حيث أن أيام ما يسمى بتنظيم "داعش" صارت معدودة".
وحث كوبيش "السلطات العراقية وجميع القوات المشاركة في عمليات التحرير على مواصلة حملاتهم العسكرية الوشيكة بالروح نفسها، واحترام وتطبيق المبادئ الأساسية للتمييز والتناسب وأخذ الحيطة لحماية السكان المدنيين وإنصاف الضحايا".

وأضاف، أنه "في فترة ما بعد "داعش"، سيكون العراق بحاجة إلى دعم ومساعدة متواصلين وكبيرين من المجتمع الدولي بما في ذلك شركائه الإقليميين"، معتبراً أن "أي إحجام مفاجئ عن المشاركة والدعم سوف يعني تكراراً لأخطاء الماضي وستكون له عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار خارج حدود العراق وحتى على مستوى العالم".

 

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