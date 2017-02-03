طقس نهاية الأسبوع.. الامطار تعود غداً؟

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن تنحسر الكتل الهوائيّة الباردة عن الحوض الشرقيّ للمتوسّط تدريجيّاً يوم غد السبت.

وجاء في نشرة الطقس الصادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني الآتي:

الطقس المتوقّع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية ليلاً.

السّبت: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، يتحول بعد الظهر إلى غائم مع احتمال بسيط لتساقط الرذاذ المتفرق ليلاً.

الأحد: صافٍ اجمالاً مع ارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحرارة.

الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهاراً، شمالية الى شمالية شرقية ليلاً، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

الإنقشـاع: جيّد.

الرطوبة النسبيّة على السّاحل: بين 45 و65 %.

حال البحـر: معتدل ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: 16°م.

الضغط الجوي: 1029 hPa أي ما يعادل: 772 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 06:34، ساعة غروب الشمس: 17:10.