عناوين الصحف ليوم الجمعة 3 شباط 2017

الأخبار: 6000 «جهادي» من لبنان إلى سوريا والعراق
المستقبل والاشتراكي يرفضان آخر الصيغ المطروحة لـ «المختلط»
الديار: «اغراء» سوري لحل ملف النازحين... فهل يزور باسيل دمشق ؟
السياسة الخارجية «قنبلة موقوتة»... و«خيبة» سعودية للحريري
الأنوار: عون نحو استخدام صلاحياته الدستورية ... وفرنجيه والاشتراكي ضد محاولات الالغاء
البناء: غوتيريس لقيام الأمم المتحدة بالمهمة في حال عجزت المعارضة عن تشكيل وفدها
تحضيرات روسية إيرانية تركية لأستانة ـ 2 لترتيبات الفصل عن النصرة
عون سيستخدم صلاحياته الدستورية وبري متفائل بالوصول لتوافق
النهار: ملامح المواجهة السياسيّة تسابق "الرباعيّة"
اللواء: إبعاد مأزق الفراغ بين مشروع ميقاتي وصيغة حزب الله
المستقبل: أكد استخدام صلاحياته كي لا يُنتهك الدستور
عون: لا لقانون مفصّل على قياس أحد
الجمهورية: الاعتراض يتعاظم على "الصيغ الملتبسة"
البلد: التصعيدُ “النسبيّ” ينتصر... العينُ بالعين !
the daily star: Frangieh fires salvo at Christian rivals
l'orient le jour: Aoun menace d’user de ses « prérogatives » pour empêcher l’application de la loi de 1960