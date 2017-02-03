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أسرار الصحف ليوم الجمعة 3 شباط 2017

3
FEBRUARY
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

أكد مصدر سياسي متابع عن كثب لاجتماعات اللجنة الرباعية أنّ التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الانتخاب العتيد لم يعد بعيداً، خصوصاً أنّ هناك أفكاراً جديدة قيد البحث، وهي تلقى اهتمام أطراف أخرى من خارج اللجنة الرباعية، الأمر الذي يبعث على التفاؤل بإمكانية أن يلاقي الأفرقاء السياسيون بعضهم بعضاً إلى منتصف الطريق، والتوافق بالتالي على مشروع قانون يجمع بين الأكثري والنسبي بطريقة مبسطة وغير معقدة…


كواليس

قالت مصادر عسكرية خليجية إنّ التصعيد الأميركي بوجه إيران بعدما اتخذ من قضية تفجير البارجة السعودية قرب سواحل اليمن سبباً أساسياً بالإضافة للتجارب الصاروخية الإيرانية اعتمد رواية لتفجير البارجة تنسف الرواية السعودية عن قارب انتحاري وتثبت الرواية اليمنية عن استهداف صاروخي، وهذا المبرّر الوحيد ليقول الأميركيون إنّ إيران تزوّد اليمنيين بأسلحة تهدّد الملاحة الدولية في خطاب التصعيد ضدّهم...

 

النهار: اسرار الآلهة

إنزعاج ...

علم أن التعميم الذي منع القضاة من الإدلاء بأحاديث إعلاميّة مردّه إلى انزعاج أحد المراجع من تصريحات أحد القضاة الماليّين.


التفتيش إلى الحل ...

توقّع وزير بارز أن يُصار إلى إيجاد حل قريب لمشكلة التفتيش المركزي العالقة منذ زمن.


المحكمة ...

تدرس الحكومة طريقة تسديد المساهمة في نفقات المحكمة الخاصة بلبنان.

 

 اللواء: اسرار

لغز

يتمسك قيادي نافذ في حزب عقائدي بمواقف أدرجت في إطار تصفية حساباته مع خصومه الحزبيين!

 

غمز

أصرّ رئيس حزب وسطي على أن يكون موظف حزبي سابق في عداد مستشاري وزير على رأس وزارة خدماتية كبرى.


همس

يجزم مصدر دبلوماسي بأن الولايات المتحدة لن تقدم على مواجهة على الأرض أو في البحر مع إيران، بدون إخطار الجانب الروسي؟!

 


المستقبل: يقال

إنّ أوساطاً قوّاتية علّقت على وضع التحاليل الإعلامية رفض «الثنائي الشيعي» لمسودة المشروع المختلط الأخيرة في إطار السعي إلى تحجيم «القوّات اللبنانية» انتخابياً، بالإشارة إلـــى كونه اعتراضاً يستهدف الثنائي «العوني - القوّاتي» على حدّ سواء.

 


الجمهورية: اسرار

موجة

عَمَّت أمس موجة إستياء عارمة إحدى المؤسسات الرسمية بسبب إعطاء موعِد لتسديد مستحقات المواطنين إلّا أن الجواب من الموظف كان: «الأموال غير متوافرة».


ترشيح

أشار متابعون الى أن إعادة ترشيح مسؤول الى موقع قيادي بسبب الظروف التي تمرّ بها طائفته مهم جداً في وقت كان قرّر تسليم القيادة إلى نجله.


موعد

طلبت شخصية سياسية نافذة موعداً عاجلاً من رئيس حزب فاعل دون أن تتلقى رداً حتى الساعة خوفاً من إثارة حفيظة مرجعية رئاسية.


تنازلات

تعتبر شخصية سياسية ان مسؤولاً كبيراً يقدّم تنازلات سياسية في شكل مستمر، وتسأل «الى متى سيتواصل هذا الامر».


توتر

يسود توتر صامت بين مرجع كبير ورئيس كتلة نيابية على خلفية اسلوب التعامل في أكثر من ملف حساس.


مناورات

أجرى حزب بارز سلسلة من المناورات العسكرية خلال الأسابيع الماضية جنوب الليطاني وخارجه تضمّنت محاكاة لهجوم إسرائيلي وبقيت بعيدة من الإعلام.


تصريح

إعتبر مسؤول حزبي أن تصريح رئيس دولة عظمى عن مسيحيّي الشرق الداعم لهم قد يرتدّ سلباً عليهم بسبب مواقف هذا الرئيس المتطرفة.

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