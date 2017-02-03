١٦٢٨ رحلة جوية من المطار واليه خلال عشرة أيام

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يعتبر شهر شباط من أشهر السنة التي تشكّل انتقالا الى مناخ يتبدّل بين الصحو والطقس العاصف والممطر خلال أيامه، إلاّ أن الأنظار تتجه اليه بشكل ملفت نظرا لكمية الثلوج التي تتساقط على جبال لبنان وفي المرتفعات وتكوّن عنصرا جاذبا لهواة موسم التزلج.

ولذلك تشهد المناطق الجبلية اللبنانية إقبالا من قبل المتزلجين الذين يمارسون هواياتهم. لذلك فان هذه الفترة من السنة تشهد وصول عدد من السياح العرب والأجانب عبر مطار رفيق الحريري الدولي.

والموسم السياحي الحالي الذي يتزامن مع موسم التزلج في لبنان يشكّل لقاء جامعا للأصدقاء في ما بينهم ومناسبة تجعلهم أكثر حماسا للمجيء الى هذا البلد، كلما سمحت لهم الفرصة بذلك، فلموسم الاصطياف في لبنان نكهته الخاصة، وأيضا لموسم التزلج رونقه الذي يكلل جبال لبنان بالأبيض على أمل ان تشكل مسيرة السلام والأمن والاستقرار في لبنان حافزا لجميع محبي هذا البلد وأبنائه المغتربين المجيء اليه والبقاء على تواصل مع الأهل والأصدقاء.

وعلى صعيد حركة المطار، بلغ مجموع الركاب خلال الأيام العشرة الأخيرة من كانون الثاني الماضي ١٤٩ ألفا و١٩٩ راكبا توزعوا على ٧٤٦٠١ راكبا وصلوا الى لبنان، و٧٤٥٦٦ راكبا غادروا لبنان و٣٢ راكبا بطريق الترانزيت.



وبلغ مجموع الرحلات الجوية ١٦٢٨ رحلة منها ٨١٤ رحلة وصول الى لبنان ومثلها ٨١٤ رحلة إقلاع من لبنان.



ومن الشخصيات التي استخدمت المطار خلال الأيام القليلة الماضية:

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني عاد من دبي.

النائب غازي العريضي عاد من باريس.

النائب أمل أبو زيد عاد من موسكو.

النائب نبيل دو فريج عاد من القاهرة.

النائب نعمه طعمه عاد من جده.

النائب وليد خوري غادر الى القاهرة.

الوزير السابق وليد الداعوق عاد من باريس.

الوزير السابق جهاد أزعور غادر الى أربيل

الوزير السابق الياس بو صعب غادر الى دبي.

الوزير السابق نقولا صحناوي عاد من باريس.

الوزير السابق أشرف ريفي عاد من دبي.

الوزير السابق سليم الصايغ غادر الى باريس.

النائب السابق حسن يعقوب عاد عن طريق اسطنبول.

النائب السابق فارس سعيد عاد من الرياض.

مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود غادر الى باريس.

أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري غادر الى باريس.

وزيرة ولاية بافاريا للشؤون الأوروبية والاقليمية بياتي ميرك غادرت مع وفد الى باريس.

وفد برلماني بلجيكي برئاسة فيليب دووينتر وصل من بروكسيل.

رئيسة الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني علا عوض وصلت من عمان.

الأمينة التنفيذية للإسكوا ريما خلف عادت من عمان.

وفد نيابي من بنغلادش غادر عن طريق الكويت.

مسؤول العلاقات الخارجية في حركة حماس أسامه حمدان وصل من الدوحة.

ممثلة اليونيسف في لبنان تانيا شابويزا عادت من عمان.