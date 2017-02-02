الوزير باسيل من جوهانسبرغ: لن نفوت الفرصة هذه المرة ونريد قانون انتخاب يصحح التمثيل

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مقتطفات من حديث الوزير باسيل من جوهانسبرغ للـLBCI:

- لن نفوت الفرصة هذه المرة ونريد قانون انتخاب يصحح التمثيل

- كلام الحريري على طاول مجلس الوزراء امس ممتاز حول اعتباره ان عدم انجاز قانون انتخاب هو فشل له ولحكومته

- الرئيس اعلن عما سيقوم به في حال وصلنا الى دعوة الهيئات الناخبة بلا قانون جديد

- قلت من اليوم الاول ان الاولوية لمن هم ضمن الملاك في تعيينات السفراء وفي حالات محددة يمكن التعيين من الخارج

- لقانون الانتخاب اولوية لكن مهما فعلنا للبنانيي الانتشار نبقى مقصرين

- لا اعد المنتشرين بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة لكن المسار بدأ

- قلت لمطران الكلدان اني ارفض منح الجنسية لمسيحيي العراق الموجودين في لبنان لأني اريد بقاءهم في العراق

- لا لبنان بلا مسيحيين او مسلمين واذا خسرنا احدهما نفقد فرادة لبنان

- مؤتمرات الطاقة الاغترابية لا تكلف الدولة اي ليرة فهل يمكن ان يدلني احد الى جهة اخرى تتصرف بهذه الطريقة؟

- لا ننظر الى الانتشار على انه خسارة بل نراه ربحا اذ ليس هناك اي مسؤول في العالم لم يسمع بلبنان

- مشاركة وزيرة خارجية جنوب افريقيا في مؤتمرنا امر ذو دلالة