بالتفاصيل: ماذا حصل مع إعلامي الOTV جورج ياسمين؟!

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بيان استنكار دعمًا للزميل جورج ياسمين

جورج ياسمين من سلالة النبلاء والشرفاء

- بقلم جورج عبيد -

من سلالة النبلاء والشرفاء والأوفياء هو. من مدى السهل وصلابة الجبل ومساحة الكورة الخضراء سطع، من مسيحيّة لم تعرف الإنزواء والحروفيّة ولد، من عناق المحبة الإنجيليّة والحكمة العاقلة انبثق فكان الفلاّح (معنى اسم جاورجيوس) في كرم الإعلام وعلى تراب لبنان بالكلمة والصورة والصوت.



لم أفهم كإعلاميّ بالحدّ الأدنى هذا التطاول من أرعن جاهل ومدّعي إسم يظهر بوجه أفعى وهو بلا وجه، ينفث سمومه المذهبيّة والطائفيّة بوجه إعلامي كريم وخلوق وشريف هو جورج ياسمين. لن أتكلّم على جورج ياسمين الصديق والأخ الحبيب بل سأتكلم على جورج ياسمين الإعلاميّ الرصين والمنفتح بتهذيب ورصانة وأخلاق عالية وبمهنية راقية على كلّ الطوائف والمذاهب بلا استثناء لكأنّك تراه عابرًا يطير فوقها من ضمن قناعة لازمته كل مراحل نضاله وهي بقاء لبنان للجميع ومن اجل الجميع.



لم أره مرّة يفرّط بوطنيّته، قرأ مسيحيّنه من بهاء الإيمان واللطف العيسويّ الذي انسكب عليه من بساطة الإنجيل وحلاوته، وفي السياسة قرأها مساهمة بفعالية وحرص على التكوين الميثاقيّ ضمن هذا العهد وهو العقد الرابط بين الجميع بلا آحادية أو شخصانيّة أو ازدراء.

من مسيحيّته أطلّ على كلّ الفئات، آمن بمقاومة باسلة حفظت لبنان من مكائد إسرائيل وشرورها وتكفير الإرهابيين وأرهابهم، آمن بالحلقات التواصلية بين كلّ الفئات ومعهم فكان منبره على شاشة الأو تي في(OTV) جامعًا لكلّ العقائد والطوائف، لكلّ المذاهب والمشارب، للأصدقاء والخصوم، حاورهم بتهذيب وفي الوقت نفسه بصلابة العارف وكرامة المنتمي من دون خدش لمهنية لا بدّ ان تختبر عدم الانحياز في التوجّه والالتماس بلا تماس أحيانًا.



من المستهجن وأمام هذه اللوحة الجميلة المزدانة بألوان الخير، أن نرى شخصًا منتحل صفة يقتحم عالمًا يتقيؤه في الأساس ولا يعترف بأمثاله، يهاجم جورج ياسمين وينعته بأقذع الكلمات النابية وبتحريض طائفيّ مقيت مستغلاًّ سؤالاً طرحه جورج على ضيفه الدكتور علي حمدان مستشار الرئيس نبيه برّي ظنّه مذهبيًّا أو يصبّ في التحريض المذهبيّ في حين أنّه لم يكن على هذه الصورة. فمن حقّ أي باحث سياسيّ وإعلاميّ أو مؤرّخ أن يستعرض مواقف قيلت ويحاول مقارنتها بالواقع المعيش من دون أن تكون لها إسقاطات متدحرجة ومتراكمة بأطارها السلبيّ. فالجميع يعلمون بأن الشهيد كمال جنبلاط حالف منظمة التحرير الفلسطينيّة وكان رافضًا للمارونيّة السياسيّة ورافضًا لتبوّء مسيحيّ رئاسة الجمهوريّة، وسؤاله ينتمي إلى السرد التاريخيّ ولا يتلازم مع أي حيّز تحريضيّ بسربال مذهبيّ، وكلّنا يعلم كزملاء وأصدقاء لجورج بأنّه ما تحيّز مرّة إّلا للحق.



ما يحدث الآن أنّ هذا الأرعن المدّعي إسم رشيد جنبلاط وليس هذا اسمه الحقيقيّ، زحف كالأفعى السامة نفث سمومه في سبيل نكئ الجراح وتفجير فتنة مذهبيّة بين المسيحيين والدروز على صفحته وقد عممها في أكثر من مكان، وجميعنا يعلم بأنّ آل جنبلاط الكرام يرفضون هذه الأساليب الملتوية ولن تكون من شيمهم وأخلاقهم على الرغم من أي خلاف سياسيّ، فالأخلاق قبل الخلاف، "وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت"، ووليد جنبلاط مع أركانه حتمًا يستهجنون هذه السلوكيات النابية والنافرة، ونرجو، تاليًا مع وجود وزير عدل همّام وهو سليم جريصاتي ووزير إعلام صاحب رؤية عادلة وراقية وهو ملحم رياشي أن تقتصّ العدالة منه ليكون عبرة لسواه. ويبقى التذكير بأنّ هذه الحلقة من الحلقات التي تحاول التعرّض لإعلاميين جنّدوا أنفسهم بسبب حبهم للبنان العظيم ورافقوا العماد ميشال عون بأقلامهم وأصواتهم وعلى الشاشات وأوراق الصحف، حملوا مشعله برقيّ عال، وتفان شهم. ساروا بين الكهوف المظلمة مقتحمين الليل بنور الكلمة وبهاء الصورة، والحجب المدشمّة بإزميل الحقّ، مبشرين بحقّ العماد في الوصول كممثل للوجدان المسيحي وكهالة وطنية راسخة، وحق لبنان في التكوّن من ذاته، وساروا معه على العهد بكبر نفس ورفعة خلق وبعد نظر، إئتمنوا أنفسهم على الرسالة حتى الشهادة تاهوا بها حتى الثمالة، وما سألوا سوى عن الحقّ الراسخ في جوف العهد. فتحوا المعارك وسطروا بأصواتهم وأقلامهم الفجر ليولد الضوء مع وصول العماد ميشال عون إلى سدّة الرئاسة ولنبدأ عهدًا أعاد إلى المسيحيين اعتبارهم وإلى الوطن كرامته وإلى اللبنانيين بهاءهم وهويتهم، ومن هؤلاء جورج ياسمين الحافظ للعهد بشرف ونبل ووطنية صادقة.



فليخرس المتآمرون على العهد، وليخرس كل الذين يتطاولون على الشرفاء. جورج كنت الفلاّح المضيء في هذا الحقل وسيبقى زرعك لسنابل الخير أقوى من سهام الحقد فسنابل الخير تنتج خبزًا للحياة وتبعث كل جمال، ونحن معك في هذا الخندق في مواجهة كلّ باطل في لبنان، فلبنان وكما قال صديقنا الحبيب المطران جورج خضر لحظة منحه فخامة الرئيس وسام الأرز من رتبة ضابط أكبر، أكبر من الجميع، ليحيا بنا وبكل الخيّرين والمعطاءين في معارج الحق والخير والحرية والجمال.