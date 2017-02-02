زمن العنف الاسري ولّى.. توقيف شخص إعتدى على زوجته بالضرب

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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

الساعة 17:20 من تاريخ اليوم 2/2/2017 أوقفت شعبة المعلومات المدعو: م. ح. (مواليد عام 1988 لبناني)، لقيامه بضرب زوجته ر. ا. (مواليد عام 1993 لبنانية) بحجرٍ على رأسها في جبانة باب الرمل_طرابلس.

بإستماعه، أفاد أنه وبسبب خلافات عائلية، حصل بينهما تلاسن كلامي تطوّر إلى تضارب، الامر الذي أدى به الى ضربها على رأسها بالحجر، ثم تركها في الجبانة وغادر متوجهاً الى رب عمله، فاخبره بالحادثة، الذي بدوره اتصل بالصليب الاحمر وعملوا على نقل الزوجة الى المستشفى بحالة حرجة وهي الآن في قسم العناية المركزة.

سلم الموقوف الى فصيلة باب الرمل في وحدة الدرك الإقليمي لاجراء التحقيق اللازم، بناءً على اشارة القضاء المختص.