فوز جنبلاط بالتزكية رئيسا للتقدمي

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أعلنت لجنة النظر في الترشيحات لإنتخابات قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي المقرر إجراؤها الاحد في 5 شباط المقبل، في بيان، "أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم الى عضوية مجلس القيادة المؤلف من خمسة عشر مقعدا، وهم: بهاء عادل ابو كروم، وليد فؤاد خطار، وليد ادوار صفير، ربيع عاطف عاشور، ميلار طليع السيد، احمد عاطف مهدي، وسام سامي القاضي، نظام امين الحلبي، ياسر نعيم ملاعب، غيتا طانيوس ضاهر، ريما جرجس صليبا، عفراء محمد عيد، سرحان جعفر سرحان، طارق خليل خليل، عقل عادل سعيد، شوقي محمد ابو محمود، لما زياد حريز، طانيوس خليل الزغبي، وخضر ابراهيم الغضبان.



كما فاز بالتزكية كل من وليد كمال جنبلاط رئيسا للحزب، دريد محمد ياغي نائبا للرئيس، كمال فريد معوض نائبا للرئيس، ظافر كامل ناصر أمينا للسر العام.



على أن تجري الإنتخابات في الجلسة المقرر عقدها، بعد إقرار الوثيقة السياسية في المؤتمر العام الأحد المقبل في فندق فينيسيا".