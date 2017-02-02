بعد البلبلة.. توضيح من وزير العدل

A + A -

أعلن وزير العدل سليم جريصاتي في بيان اليوم، "تعليقا على ما نشره السيد حسن سعد على مواقع التواصل الإجتماعي من عبارات تسيء إلى فخامة رئيس الجمهورية وإلى رئيسي مجلسي النواب والوزراء، أن التوقيف تم بناء على تحرك مباشر من قبل النيابة العامة التمييزية، وفقا لما يسمح به القانون عند توافر عناصر جرم تحقير رئيس الدولة خاصة، ومن يمارس سلطة عامة.





وعليه، إن هذه الملاحقة، وبالتالي التوقيف، لم يحصلا بناء على طلب من قبل رئاسة الجمهورية على ما يزعمه أم يوحي به بعض مواقع التواصل الإجتماعي، فاقتضى التوضيح لا أكثر ولا أقل".