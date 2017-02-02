بالتفاصيل - حادثة خطف جديدة وهذه المرّة في المتن!

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أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه "بتاريخ 1/2/2017، تناقلت بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، خبراً حول حادثة خطف القاصر ع. ق. من محلّة انطلياس ومن خلال المتابعة تبيّن أنه بتاريخ 30/1/2017، تقدّم القاصر المكذور أمام فصيلة الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي، بحضور والده، بشكوى حول تعرضه للخطف من قبل أشخاص انتحلوا في البداية صفة أمنية بالتاريخ ذاته في محلة أنطلياس وأنزلوه في محلة الزلقا، بعد أن عرّفوا عن أنفسهم بأنهم من آل (ي) وأخذوا منه دراجته الآلية، وهاتفه الخلوي وبطاقة هويته ومبلغ من المال، إضافةً إلى شهر مسدس بوجهه والاعتداء عليه بالضرب، وذلك وفقاً لإفادته".



ولفتت إلى أنه "على الفور باشرت الفصيلة المذكورة التحقيقات بالحادثة، فتبين ان المنافسة بين الفانات العاملة على خط الجديدة - نهر الموت انطلياس وسائقيها، كانت سبباً لنشوب خلافات عديدة بين الجهتين( آل ي. وآل ج.)، وآخرها هذه الحادثة باستكمال التحقيقات في مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، أجريت مقابلة وجاهية بتاريخي 1و2/2/2017 بين جهتي النزاع، وهم كل من:



- م. ي. (مواليد عام 1992، لبناني)

– ع. ي. (مواليد عام 1991، لبناني)

- ع. ي. (مواليد 1989، لبناني)

- إ. ع. (مواليد عام 1997، سوري، يعمل لدى المدعى عليهم)

- م. ج. (مواليد عام 1987، لبناني، يعمل لدى المدعى عليهم)

- ع. ج. (مواليد عام 1987، لبناني)

- ح. ج. (مواليد عام 1996، لبناني)

- خ. ق. (مواليد عام 1984، لبناني)



أنكر آل (ي) حصول عملية شهر سلاح او اعتداء بالضرب على القاصر، إنما جاءت عمليتهم على خلفية قيام القاصر بتصوير "باص" عائد لهم، وأنهم أصعدوه إلى سيارتهم "الجيب" بهدف التأكد من هويته، كونهم اعتبروا انه على علاقة بحادثة الإعتداء على سياراتهم التي حصلت بالتاريخ ذاته.

وقد تراجع القاصر عن إدعائه وعن إفادته حول عملية شهر المسدس بوجهه، وجرت المصالحة فيما بينهم.



أوقف جميع المذكورين باستثناء القاصر ووالده، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف كل من: - ف. م. و – ع. غ. المتواريَين عن الأنظار.