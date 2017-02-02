حاصباني: القبض على الرأس المدبر لخطف ريشا يعزز هيبة الدولة مع إنطلاقة العهد‎

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أثنى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني على إلقاء القبض على الرأس المدبر لعملية اختطاف المواطن سعد ريشا، مهنئاً القوى الامنية والعسكرية على جهودها ومعتبراً أن هذه الخطوة تعزز هيبة الدولة وثقة المواطنين بها مع إنطلاقة العهد الجديد. وأضاف: "القضاء على ظاهرة الخطف والانتهاء من البؤر الامنية أمر ملح من أجل ترسيخ دولة القانون بحيث لا يتم الاكتفاء بتحرير المخطوفين بل يتم إلقاء القبض على الخاطفين وسوقهم الى العدالة".

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني استقبل في مكتبه في بئر حسن رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام درويش يرافقه رئيس كتلة زحلة طوني أبو خاطر والنائبين جوزيف المعلوف وشانت جانجنيان.

وأوضح المطران درويش في تصريح أدلى به أنه وضعه في أجواء التحضير لبناء مستشفى جديد في البقاع، هو مستشفى تلشيحا اللبناني - الأسترالي للأورام السرطانية الذي سيتضمن ثلاثمئة سرير، إضافة إلى معملين لتخصيب الأدوية والامصال الطبية. أوأكد درويش أنه ببناء المستشفى والمعملين سيتم توفير ثلاثة آلاف فرصة عمل لأبناء البقاع، على أن يتم وضع حجر الأساس في شهر آذار المقبل.

كما التقى الوزير حاصباني السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر.