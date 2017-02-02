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نعت قيادة الجيش وزير الدفاع الوطني السابق – قائد الجيش السابق العماد المتقاعد فيكتور الخوري، الذي توفي بتاريخ 2 /2 /2017، وفي ما يلي نبذة عن حياته:



- من مواليد 1 /1/ 1929 عمشيت - جبيل.

- تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 9/ 10 /1948.

- رقي إلى رتبة ملازم اعتباراً من 9 /10 /1950 وتدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 28 /3 /1977، متولّياً خلالها عدّة وظائف قيادية منها: قائد كتيبة، رئيس أركان لواء، قائد سلاح، رئيس مكتب الدراسات والتنظيم والتخطيط.

- عيّن قائداً للجيش بتاريخ 2 /8/ 1978، ووزيراً للدفاع الوطني من 20 /12 /1978 ولغاية 16 /7/ 1979.

- أحيل على التقاعد بتاريخ 22 /5/ 1983.

- حائز ميدالية فلسطين التذكارية في العام 1949، وميدالية الاستحقاق اللبناني الفضية في العام 1959، وأوسمة: الحرب ذو النجمة البرونزية، 31 كانون الأول في العامين 1961 و1971، الأرز الوطني من رتبة فارس، الاستحقاق – فضي مسعف، الحرب، الاستحقاق اللبناني درجة أولى، الأرز الوطني من رتبة كومندور والأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر. وتناويه العماد قائد الجيش وتهانيه عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في لبنان وفي فرنسا والولايات المتحدة الأميركية.

- متأهل وله ثلاثة أولاد.

ينقل الجثمان بتاريخ 3 /2 /2017 الساعة 10.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار يوحنا - عمشيت، ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه بالتاريخ نفسه الساعة 15.00 في الكنيسة المذكورة، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 4و5/ 2/ 2017 ابتداء من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة.