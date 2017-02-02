من قصد سليمان فرنجية بهذا الكلام؟!

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أكد رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية بعد لقائه الوفد التقدمي الاشتراكي انه "نحن والحزب التقدمي في التنسيق الدائم والمستمر"، لافتا إلى انه "اليوم هناك فريق سياسي دخل إلى السلطة بشعار تقوية نفسه على حساب الآخرين تحت شعار اعادة حقوق المسيحيين وهذا الفريق يحاول خلق حالة شاذة في المناطق التي هو فيها كي يربح ويظهر أنه الأقوى".



وشدد على اننا "مع اي قانون عادل ينصف الجميع لكن لسنا مع قانون معقد كالذي وضعوه بهدف الانتقام من بعض الاشخاص". وأكد انه "نؤيد أي قانون عادل منصف للجميع، ولا يوجد قانون منطقي يلغينا".



وشدد على ان "حقوق المسيحيين تكون حين يكونون آمنين وليس حين يكونون موضع استفزاز في المناطق التي يشكلون أقلية فيها".