لجنة المال اقرت 3 مشاريع مرتبطة بالجباية وقرض لتأمين المياه لبيروت وجبل لبنان.. كنعان: نتمنى ان يستمر التعاون للقيام بالواجبات الرقابية والتشريعية

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اقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان جدول اعمالها الذي كان مؤلفاً من 3 مشاريع مرتبطة بوزارة الطاقة.

وكانت اللجنة انعقدت برئاسة كنعان وحضور النواب فادي الهبر، وعباس هاشم، احمد فتفت، عبد المجيد صالح، كاظم الخير، غازي يوسف، ياسين جابر، نبيل دو فريج، ومدير المالية العام الان بيفاني ومدير عام مياه بيروت وجبل لبنان جوزف نصير، ووفا شرف الدين وايلي موصلي من مجلس الانماء والاعمار.

وعقب الجلسة قال كنعان " انعقدت اللجنة اليوم بعد تأمين النصاب، بحضور عدد من الزملاء النواب، الذين نثمن حضورهم، واغتنم هذه المناسبة لتأكيد ان كلامي عقب الجلسة غير المنعقدة الأخيرة، لم يكن ليستهدف احدا، لا بالسياسة ولا بالشخصي، انما جاء ليعبر عن رعبة جامعة بتفعيل عملنا النيابي والبرلماني، ونتمنى باسم جميع الحاضربن اليوم، بأن يستمر هذا التعاون لما فيه خير ومصلحة الجميع".

أضاف كنعان "اقرينا 3 مشاريع قوانين، الأول يتعلق بالاجازة لوزارة الطاقة ومصلحة المياه بفتح حسابات خاصة في بعض المصارف للجباية والاشتراكات، وذلك بسب الحوادث جراء نقل الأموال من منطقة الى أخرى، كلّفت ناقل الأموال حياته في بعض الأحيان. والهدف وضع هذه الأموال لفترة وجيزة في المصارف لتحويلها تلقائيا بعد 3 أسبوع. وهذا الحل جاء بناء على الحاجة التي طلبتها الادارة وتم تعديل النص لياخذ بالاعتبار عدم خضوعها للفائدة ولا تستعمل لاي انفاق".

وتابع "اما الاتفاقية الثانية فتتعلق بقرض بقيمة 128 مليون دولار لسد بسري لتأمين المياه لبيروت وجبل لبنان، وهو ينجز في العام 2024. وقد حصلت استيضاحات حول شبكات المياه وكل السدود، لان هذه الجلسات مهمة، لا للتصديق فقط على الاتفاقيات، بل لنناقشها ونمارس رقابتنا البرلمانية، على عمل الوزارات والادارة والية تنفيذ المشاريع . وقد حصلنا على شرح كاف من وزارة الطاقة ومجلس الانماء والاعمار ، حول الكلفة وقدرة السد على تموين العاصمة والمناطق الأخرى، كنا على أجوبة ادت لاقرار القانون كما ورد بالاجماع".

وقال " اما المشروع الثالث على جدول الاعمال والذي اقر ايضاً، فيتعلق بتجديد الشبكات المرتبطة بمشروع نقل المياه من سد بسري الى بيروت وجبل لبنان".

وأشار كنعان الى أن "الجلسة كانت منتجة وتتعلق بالمياه والاجازات المطلوبة لادارة شؤون الوزارة. وبسبب جلسة الأسئلة والاجوبة الثلاثاء وعطلة عيد مار مارون، سندعو الى جلسة في موعد يحدد لاحقاً، ونتمنى ان يستمر التعاون لتكون الجلسات منتجة ويقوم المجلس بواجباته تشريعيا ورقابيا".