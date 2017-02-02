قضية خطف فتاة قاصر في عمشيت تتفاعل.. ماذا حصل اليوم؟!

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تمكنت دورية من مفرزة إستقصاء جبل لبنان بعد بحث وتحر من توقيف السوري أ. الحرشي (مواليد 1995) وكان مختبئا في أحد المنازل في أعالي بلدة علمات قضاء جبيل بجرم مشاركة مواطنه السوري م.ح (مواليد 1990) بخطف الفتاة القاصر ع.ل (15 عاما) من أمام ثانوية عمشيت الرسمية بقصد الزواج، وتم تسليمه إلى مخفر طورزيا في قوى الأمن الداخلي لإجراء المقتضى القانوني.



بدورها، سلمت شعبة معلومات الشمال في قوى الأمن الداخلي سائق الفان الذي نقل السوريين والفتاة في الشمال إلى مخفر جبيل في قوى الأمن الداخلي، ولا تزال حتى الساعة عمليات البحث مستمرة والتحقيقات لمعرفة مكان الخاطف السوري والفتاة القاصر.