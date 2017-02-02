بشرى الدويهي الناجية من هجوم اسطنبول الإرهابي تكشف معلومات صادمة لأول مرة!

A + A -

أبدت بشرى الدويهي ابنة النائب اسطفان الدويهي اعتقادها أن العناية الإلهيّة قد أنقذتها من هجوم ملهى “رينا” في تركيا لأن الأطباء لم يستطيعوا الشرح علميًا كيف مرّ الرصاص في جسدها.

وقالت في حديث مع صحيفة “لوريان لوجور”: “ألوم نفسي أحيانًا، وكأنني أشعر بالذنب لأنني نجوت وقتل اثنان من رفاقي”.

وقالت: “لم أهرب، صلّيت مع صديقتي ريتا الشامي، وأعتقد أنّ كلمة أعجوبة تشرح ما حصل”.



ولفتت الى أنها ستعود الى المستشفى للخضوع لعمليتين جراحيتين، إحداهما لاستخراج رصاصة من القفص الصدري.

وقالت: “أتذكر دائماً صديقتي ريتا لأننا كنا دائماً سوية الى جانب والدتها التي أصيبت بالسرطان، وأضافت: “دائماً أتذكرها وخصوصاً عندما أرى صورها أمامي”.

وفي ما يلي نص المقابلة باللغة الفرنسية من خلال هذا الرابط.

https://www.lorientlejour.com/article/1032632/bouchra-doueihy-a-lolj-je-men-veux-parfois-davoir-survecu.html