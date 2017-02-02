هل تستمر موجة الصقيع والجليد؟.. هكذا سيكون طقس الغد

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة: كتل هوائية باردة تسيطر حاليا على الحوض الشرقي للمتوسط وتنحسر تدريجيا خلال الأيام القادمة.

-الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، أما يوم السبت فيكون غائما جزئيا إلى غائم مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع.

- الحرارة على الساحل من 6 الى 14 درجة، فوق الجبال من -4 الى 6 درجات، الأرز من -10 الى -1 درجة، في الداخل -2 الى 8 درجات.

-الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

-الإنقشاع: جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 25 و60 %.

-حال البحر: معتدل ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 16 درجة.

-الضغط الجوي: 774 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:35 ساعة غروب الشمس: 17:09.