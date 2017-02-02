مناخ جليدي يسيطر على مناطق عكارية والحركة شبه مشلولة

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ميشال حلاق، أن المناخ الجليدي لا يزال مسيطرا على مختلف المناطق العكارية وسط تدن ملحوظ وغير مسبوق بدرجات الحرارة، ما أدى الى خسائر جسيمة في المزروعات وخصوصا في البيوت البلاستيكية.

واوضح رئيس اتحاد بلديات جبل اكروم علي اسبر "أن الوضع صعب جدا، فالثلج مازال متراكما وتدني الحرارة ما دون معدلاتها السنوية لا يساعد على ذوبانه، والجليد اقفل الطرقات واعاق حركة السير والمياه مجمدة في القساطل، والكهرباء شبه مقطوعة"، لافتا الى أن "المدارس في المناطق الجبلية مازالت معطلة منذ يوم الأثنين".

وقال:"تسبب الجليد بحادث سير أصيبت خلاله فتاة وتم نقلها الى احدى مستشفيات طرابلس ووضعها الصحي دقيق".