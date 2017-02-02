ضابط «يستعيد عقله» أمام المحكمة العسكرية.. ما القصة؟

A + A -

كاتيا توا -

لم يكن دخول الضابط شهيد تومية المقدم الركن في الجيش هذه المرة الى قاعة المحكمة، هو نفسه قبل عام ونصف حين كان يتم احضاره من المستشفى العسكري على كرسي مدولب بثياب المرض وقدمين حافيتين ، وشعر «منكوش» وضمادة لا تفارق عينه اليمنى. كان حينها امام المحكمة العسكرية الدائمة يتصرف كمريض عقلي ويدافع عن نفسه اثناء محاكمته بتهمة التعامل مع العدو الاسرائيلي من منطلق انه «مجنون» تتراءى له الشياطين التي اوصلته الى ما وصل اليه.

حكمت المحكمة حينها على تومية بالسجن ثماني سنوات اشغالا شاقة، فجرّد من رتبه العسكرية كعقوبة مسلكية بعد تسريحه من السلك العسكري بناء على قرار المجلس التأديبي. انهى تومية مدة محكوميته بعد احتساب السنة السجنية تسعة اشهر وبعد احتساب مدة توقيفه الاحتياطي منذ العام 2009. وما ان خرج من السجن حتى استأنف قرار المجلس التأديبي الصادر بحقه امام محكمة التمييز العسكرية الناظرة بالجرائم الجنحية برئاسة القاضي سمير عقيقي.

تلقائيا، حضر تومية امس امام المحكمة بعد ان «استعاد عقله»، وعافيته، وبدا كأي شخص عادي فغابت «حركاته» التي كان يقوم بها كمريض عقلي، مسّرحا شعره،بدا تومية وبثياب مدنية بعد ان كان في اولى جلسات محاكمته السابقة «يتزّين» ببزته العسكرية قبل «مرضه».

يعيش تومية حاليا مع احد ابنائه الاربعة بعد ان انفصل عن زوجته التي قال عنها وعن والدتها(حماته) انهما من مجموعة شيطانية تريد ان تلحق الاذى به وان الرأس المدبّر لهذه المجموعة هي حماته.هكذا نقل عن تومية الطبيب النفسي سمير الجاموس الذي عاينه في المستشفى العسكري بعد توقيفه.

في شهادة الجاموس امام محكمة التمييز العسكرية امس ، ان تومية كان يعاني من مرض نفسي مزمن من عشرات السنين يدعى»الفصام الزوراني»، وكان يصاب بهلوسات وافكار غير واقعية. ويضيف الشاهد ان المستأنف كان يركز على الموضوع الروحاني، وقال : «ان تومية كان يتخايل بان شياطين سيؤذونه وان العروس(زوجته) هي من ضمن مجموعة شيطانية تلاحقه، والرأس المدبر لهذه المجموعة هي حماته».

وكيف اقدم على الزواج سأل رئيس المحكمة الشاهد الذي اوضح بانه في يوم عرسه،كان تومية مريضا وان الشاهد التقى زوجته التي ذكرت له هذا الكلام.

استغرب رئيس المحكمة هذا الامر ليعود ويسأل الشاهد كيف لشخص مريض بحالة تومية ان يتزوج وينجب اولادا ، فأكد الشاهد بان تومية كان يخضع للعلاج في المستشفى على يد احد الاطباء النفسيين موضحا بان الادوية التي وُصفت له قادرة على ان تعيد اليه تفكيره الصحيح وممارسة حياته بشكل طبيعي، انما تومية لم يكن يواظب على تناول تلك الادوية ما يؤثر على حالته النفسية.

وماذا عن علاقته وتواصله مع العدو الاسرائيلي بالاستناد الى التحقيقات وهل يكون بحالة اضطراب او استقرار اذا توصل الى التعامل وحيازته اجهزة متطورة والسفر الى باريس وتل ابيب، سئل الشاهد فاجاب بان الشخص المريض يكون بحالة استقرار حينها واذا كان يعاني من انتكاسة يبقى لدى المريض جزء سليم من عقله .

واكد الشاهد على انه في حال كان وضع المريض مستقرا واقدم على اي تصرف فهو يُعتبر مسؤولا عن تصرفاته.

وبسؤاله قال الشاهد ان مرض تومية مزمن ولا يمكن الشفاء منه انما يكون وضعه مستقرا طالما هو تحت العلاج.واضاف الشاهد بان المريض يعتبر مسؤولا عن تصرفاته اذا كان يتناول ادويته بالاستمرار والا فان تصرفاته تحصل خارج ارادته في حال لم يثابر على تناول الادوية. واضاف بان مرض الفصام يظهر على الانسان في عمر المراهقة، وفي حالات نادرة يظهر بعد عمر الـ35 عاما.

وبعد ان استمهل وكيلا الدفاع عن تومية المحاميان شفيق خضرا وإدي رزق ارجئت الجلسة الى الثالث من شهر ايار المقبل.