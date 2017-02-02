living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ضابط «يستعيد عقله» أمام المحكمة العسكرية.. ما القصة؟

2
FEBRUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كاتيا توا -

لم يكن دخول الضابط شهيد تومية المقدم الركن في الجيش هذه المرة الى قاعة المحكمة، هو نفسه قبل عام ونصف حين كان يتم احضاره من المستشفى العسكري على كرسي مدولب بثياب المرض وقدمين حافيتين ، وشعر «منكوش» وضمادة لا تفارق عينه اليمنى. كان حينها امام المحكمة العسكرية الدائمة يتصرف كمريض عقلي ويدافع عن نفسه اثناء محاكمته بتهمة التعامل مع العدو الاسرائيلي من منطلق انه «مجنون» تتراءى له الشياطين التي اوصلته الى ما وصل اليه.

حكمت المحكمة حينها على تومية بالسجن ثماني سنوات اشغالا شاقة، فجرّد من رتبه العسكرية كعقوبة مسلكية بعد تسريحه من السلك العسكري بناء على قرار المجلس التأديبي. انهى تومية مدة محكوميته بعد احتساب السنة السجنية تسعة اشهر وبعد احتساب مدة توقيفه الاحتياطي منذ العام 2009. وما ان خرج من السجن حتى استأنف قرار المجلس التأديبي الصادر بحقه امام محكمة التمييز العسكرية الناظرة بالجرائم الجنحية برئاسة القاضي سمير عقيقي.

تلقائيا، حضر تومية امس امام المحكمة بعد ان «استعاد عقله»، وعافيته، وبدا كأي شخص عادي فغابت «حركاته» التي كان يقوم بها كمريض عقلي، مسّرحا شعره،بدا تومية وبثياب مدنية بعد ان كان في اولى جلسات محاكمته السابقة «يتزّين» ببزته العسكرية قبل «مرضه».

يعيش تومية حاليا مع احد ابنائه الاربعة بعد ان انفصل عن زوجته التي قال عنها وعن والدتها(حماته) انهما من مجموعة شيطانية تريد ان تلحق الاذى به وان الرأس المدبّر لهذه المجموعة هي حماته.هكذا نقل عن تومية الطبيب النفسي سمير الجاموس الذي عاينه في المستشفى العسكري بعد توقيفه.

في شهادة الجاموس امام محكمة التمييز العسكرية امس ، ان تومية كان يعاني من مرض نفسي مزمن من عشرات السنين يدعى»الفصام الزوراني»، وكان يصاب بهلوسات وافكار غير واقعية. ويضيف الشاهد ان المستأنف كان يركز على الموضوع الروحاني، وقال : «ان تومية كان يتخايل بان شياطين سيؤذونه وان العروس(زوجته) هي من ضمن مجموعة شيطانية تلاحقه، والرأس المدبر لهذه المجموعة هي حماته».

وكيف اقدم على الزواج سأل رئيس المحكمة الشاهد الذي اوضح بانه في يوم عرسه،كان تومية مريضا وان الشاهد التقى زوجته التي ذكرت له هذا الكلام.

استغرب رئيس المحكمة هذا الامر ليعود ويسأل الشاهد كيف لشخص مريض بحالة تومية ان يتزوج وينجب اولادا ، فأكد الشاهد بان تومية كان يخضع للعلاج في المستشفى على يد احد الاطباء النفسيين موضحا بان الادوية التي وُصفت له قادرة على ان تعيد اليه تفكيره الصحيح وممارسة حياته بشكل طبيعي، انما تومية لم يكن يواظب على تناول تلك الادوية ما يؤثر على حالته النفسية.

وماذا عن علاقته وتواصله مع العدو الاسرائيلي بالاستناد الى التحقيقات وهل يكون بحالة اضطراب او استقرار اذا توصل الى التعامل وحيازته اجهزة متطورة والسفر الى باريس وتل ابيب، سئل الشاهد فاجاب بان الشخص المريض يكون بحالة استقرار حينها واذا كان يعاني من انتكاسة يبقى لدى المريض جزء سليم من عقله .

واكد الشاهد على انه في حال كان وضع المريض مستقرا واقدم على اي تصرف فهو يُعتبر مسؤولا عن تصرفاته.

وبسؤاله قال الشاهد ان مرض تومية مزمن ولا يمكن الشفاء منه انما يكون وضعه مستقرا طالما هو تحت العلاج.واضاف الشاهد بان المريض يعتبر مسؤولا عن تصرفاته اذا كان يتناول ادويته بالاستمرار والا فان تصرفاته تحصل خارج ارادته في حال لم يثابر على تناول الادوية. واضاف بان مرض الفصام يظهر على الانسان في عمر المراهقة، وفي حالات نادرة يظهر بعد عمر الـ35 عاما.

وبعد ان استمهل وكيلا الدفاع عن تومية المحاميان شفيق خضرا وإدي رزق ارجئت الجلسة الى الثالث من شهر ايار المقبل.

 

 

المستقبل
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout