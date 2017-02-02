بعد إزاحة أبل.. غوغل العلامة التجارية الأولى عالميا

A + A -

كشف التصنيف الأخير لمؤسسة "براند فايننس" الاستشارية عن نجاح غوغل في إزاحة منافستها أبل لتكون العلامة التجارية الأعلى قيمة في العالم.

ووفقا لمؤشر "براند فايننس غلوبال 500"، الذي يصنف العلامات التجارية حول العالم، فإن غوغل استطاعت أن تنهي 5 أعوام من هيمنة أبل على قمة التصنيف، لتزيحها للمركز الثاني لأول مرة منذ 2012.

ورغم أن أمازون استطاعت أن تحقق تقدما كبيرا من ناحية قيمة علامتها التجارية إلا أنها ظلت في المركز الثالث.

وبحسب تقديرات المؤشر فقد ارتفعت قيمة علامة غوغل التجارية بنسبة 24%، في حين انخفضت قيمة العلامة التجارية لأبل بنسبة 27%.

وأرجعت المؤسسة الاستشارية انخفاض أبل إلى صعود العديد من العلامات التجارية القوية للشركات الصينية في عالم الهواتف الذكية.