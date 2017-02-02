قرار ترامب يواجه المزيد من الدعاوى القضائية

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أعلنت جماعة أميركية لمكافحة الفقر أنها ستنضم إلى دعوى قضائية في ولاية ماساتشوستس للطعن على حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب حيث تسبب القانون في منع شركاء في الخارج من لقاء مسؤولين في واشنطن.



وانضمت "أوكسفام أميركا" ومقرها بوسطن إلى اتحاد الحريات المدنية الأميركي في ماساتشوستس والمدعية العامة للولاية مورا هيلي في تحدي الأمر الذي يوقف دخول اللاجئين لمدة 120 يوما ويمنع مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما.

ويواجه ترامب طعونا قضائية مقدمة من أربع ولايات هي ماساتشوستس ونيويورك وفرجينيا وواشنطن.